Internacional
|
Comparecencia

Marco Rubio advierte que cárteles mexicanos podrían usar drones contra intereses de EU

El Secretario de Estado comparece ante senadores y advierte que las organizaciones criminales en México emplean drones en enfrentamientos internos
Carlos Álvarez |
02/06/2026 17:05
02/06/2026 17:05

El Secretario de Estado Marco Rubio advirtió ante el Senado estadounidense que los cárteles mexicanos podrían emplear sus drones no solo en enfrentamientos internos, sino también contra los intereses de Estados Unidos.

“Los cárteles mexicanos están utilizando drones los unos contra los otros y debemos imaginar que en algún momento incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”, declaró Rubio durante la audiencia legislativa en Washington.

Enmarcó la amenaza dentro de una dimensión más amplia al señalar que se trata de “un problema generalizado en todo el mundo. Es un desafío global y está ocurriendo cada día en todo el mundo”.

Con ello, Rubio García sugirió que el uso ofensivo de drones por parte de organizaciones criminales trasciende el contexto mexicano y representa un riesgo de seguridad con implicaciones internacionales.

En la misma comparecencia, subrayó el poder económico y militar de Estados Unidos y afirmó que dichas capacidades deben emplearse para proteger a los ciudadanos estadounidenses, sin precisar qué medidas concretas contempla el Gobierno de ese país para hacer frente a la amenaza.

#Estados Unidos
#Drones
#Secretario de Estado
#Amenaza
#Cárteles Mexicanos
#Marco Rubio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube