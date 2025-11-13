Marco Rubio descarta enviar tropas a México

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, descartó que el Gobierno estadounidense fuera a enviar tropas o ejecutar “medidas unilaterales” en México, para combatir a los cárteles del narcotráfico, pero reiteró que la administración encabezada por el Presidente Donald Trump estaba dispuesto a ampliar la asistencia, a solicitud de las autoridades mexicanas.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten [...] no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadunidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda [...] si la solicitan. Tienen que pedirla”, dijo Rubio a la prensa, en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, al margen de la reunión de cancilleres del G7, que se llevaría a cabo en la región del Niágara, Ontario.

Rubio fue consultado por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, y por el apoyo que podría ofrecer el Gobierno de Estados Unidos frente a los cárteles del narcotráfico.

“Estos cárteles son muy poderosos. Que no tengan una motivación ideológica no significa que no sean terroristas. Son terroristas porque, en muchos casos, poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los Estados nación”, señaló asentó.

Ejemplificó con casos como el de Ecuador y sostuvo que en territorio mexicano “hay zonas del País que, francamente, están controladas por estos carteles, que son más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales”.

“El nivel de cooperación entre Estados Unidos y México hoy en día es el más alto de la historia, impulsado por lo que piden, lo que necesitan y para ayudarlos a mejorar sus propias capacidades si nos lo solicitan. Hemos logrado avances increíbles en los primeros 10 meses de este año. Estamos logrando extradiciones más rápido que nunca. No siempre, pero sí en muchos casos”, destacó.

Aunque se han publicado reportes de prensa en Estados Unidos respecto a supuestos planes de operaciones gubernamentales encubiertas contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, el Secretario de Estados matizó que el Gobierno de Estados Unidos no actuaría sin consentimiento.

“Obviamente, no quieren que tomemos medidas”, dijo, reiterando que cualquier apoyo “tiene que” ser solicitado formalmente por México.

“En los márgenes de la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores del G7, que se llevó a cabo en Ontario, Canadá, el Canciller Juan Ramón de la Fuente conversó con el Secretario del Departamento de Estado (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), sobre los avances en el esquema de colaboración convenido durante la visita de este último a nuestro país. El grupo de seguimiento de alto nivel se reunirá próximamente en la Ciudad de México”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Pete Hegseth, Secretario de Guerra estadounidense, anunció una operación militar de nombre “Southern Spear” (Lanza del sur), que estaría relacionada con la lucha del Gobierno de Estados Unidos contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

En un mensaje en la red social X, el funcionario no dio detalles concretos respecto al operativo, más allá de explicar que estaría liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprendía las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

El 12 de noviembre, Marco Rubio cuestionó a la Unión Europea por criticar ataques a embarcaciones en el Caribe, argumentando que se trataba de defensa del territorio, y mencionando los pedidos de armamento para protección de aliados.

“Me resulta interesante que todos estos países quieran que enviemos misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender a Europa. Pero cuando Estados Unidos posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, ¡de repente eso es un problema!”, expresó.