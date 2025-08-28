Marco Rubio estará en México la próxima semana

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su primera visita a México la próxima semana.

La dependencia estadounidense indicó que se trata de una gira que realizará por México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre.

El propósito del viaje es para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos en estas zonas de Latinoamérica.

Entre ellas, expuso la dependencia en un comunicado, se incluyen medidas rápidas y decisivas para desmantelar los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los “actores malignos” extracontinentales.

“El cuarto viaje del Secretario a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestro país y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses”, señaló.

La Secretaría de Estado añadió que los encuentros del Secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de las cargas en toda la región.