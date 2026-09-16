Marco Rubio felicita a México y presume ofensiva contra el narcoterrorismo

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó al pueblo de México con motivo del 216 aniversario de su independencia, en un comunicado difundido este 16 de septiembre en el que también destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad y el combate a los grupos que Washington califica como narcoterroristas.

“En nombre de los Estados Unidos de América, felicito al pueblo de México en la celebración del 216 aniversario de su independencia”, señaló al inicio del mensaje, emitido como declaración de prensa oficial.

Rubio afirmó que México es vecino de Estados Unidos y que pocas relaciones internacionales inciden de manera tan concreta en la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses.

Según el comunicado, bajo la administración del Presidente Donald Trump, ambos países abrieron “un nuevo capítulo” en su relación, basado en un comercio más justo, una cooperación más profunda en temas de seguridad y economías orientadas al mercado.

El Secretario de Estado sostuvo que, durante demasiado tiempo, ambas naciones padecieron una “epidemia” de crimen organizado transnacional y narcoterrorismo, migración masiva sin control y violencia de los cárteles, la cual, según su mensaje, “se permitió que se enquistara en México”.

En el mismo texto, aseguró que el narcoterrorismo obligó a la población mexicana a vivir con miedo en sus hogares, y que las drogas introducidas de manera ilegal a través de la frontera provocaron la muerte de cientos de miles de estadounidenses.

Rubio atribuyó a Trump “esfuerzos históricos” para enfrentar estos desafíos mediante la colaboración con México para “degradar y desmantelar de forma agresiva” a los grupos narcoterroristas que, según el comunicado, buscaron mantener al país como rehén de sus intereses criminales.

“Todavía tenemos mucho más trabajo por hacer juntos. Estados Unidos está comprometido con un México seguro, libre y próspero, que pueda seguir siendo un socio fundamental durante las próximas décadas”, expresó, quien cerró su mensaje con los mejores deseos para el pueblo mexicano en su Día de la Independencia.