Marco Rubio insiste que gran parte del territorio mexicano está controlado por los cárteles

Aunque no quiso calificar a México como un “narco Estado”, Marco Rubio García, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, insistió en que gran parte del territorio mexicano está controlado por los cárteles de las drogas.

“Debemos reconocer a México, aunque tenemos diferencias en materia comercial. Sin duda, también debemos reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la Presidenta Sheinbaum han tomado medidas muy enérgicas, como nunca antes, para combatir estos cárteles y, al mismo tiempo, la masiva inmigración ilegal a Estados Unidos, que siempre cruza por México, aunque obviamente no todos son mexicanos, la mayoría provienen de otros lugares”, señaló durante una entrevista con la presentadora Rachel Campos-Duffy, de la cadena Fox News.

“Marco, ¿México es un narco Estado?”, preguntó la periodista.

“Desafortunadamente, sabemos que gran parte del territorio mexicano está controlado por los cárteles y estos elementos criminales. Además, en muchos de estos lugares, la corrupción que existe a nivel judicial, por ejemplo, es muy fuerte. Recientemente vimos que nos enviaron a más de 20 personas buscadas durante años, los criminales más peligrosos, bajo custodia de las autoridades mexicanas, en una ola de extradiciones sin precedentes. Es un paso muy positivo”, respondió el funcionario federal estadounidense.

“Pero también sabemos, y nos lo han dicho directamente desde México, que en muchos de estos casos, lo que impide la cooperación son los niveles muy peligrosos de corrupción e influencia sobre el sistema judicial del País. También hemos visto a candidatos, periodistas, políticos y miembros del gobierno asesinados en México por posicionarse [...] por enfrentarse a los cárteles. Por eso siempre he dicho lo mismo: que estos cárteles no solo son una amenaza para Estados Unidos. Son una amenaza para el Estado mexicano. Son una enorme amenaza para las leyes mexicanas y para el pueblo mexicano”.

“Sí. Por eso quiero preguntarle esto, porque las verdaderas víctimas son los mexicanos, especialmente los pobres, que no pueden defenderse. Así que quiero saber si tiene alguna idea de cómo se siente el pueblo mexicano al ver que Donald Trump es quien dice: ‘Quiero hacer algo contra los cárteles’, y que [Claudia] Sheinbaum, en muchos casos, los defiende o dice que va a ayudar con [ininteligible] y demás. Es decir, ¿qué dice el pueblo estadounidense sobre lo que Donald Trump quiere hacer?”, preguntó la presentadora.

“Bueno, hemos visto un nivel de cooperación por parte de las autoridades mexicanas nunca antes visto, pero no es suficiente. Tenemos que hacer más. Entendemos que también existen obstáculos dentro del sistema legal mexicano, pero al menos hemos visto cierta disposición para abordarlos. Además, creo que el pueblo mexicano es consciente de la amenaza que representan los cárteles, porque viven con estas amenazas a diario, y la amenaza que representan para Estados Unidos es enorme. Es decir, la cantidad de drogas que ingresa a Estados Unidos a través de estos cárteles está matando a miles de estadounidenses cada semana, cada mes. Eso es inaceptable”.

Sin embargo, dijo, los mexicanos también afirman que las armas que utilizan estos cárteles provienen de Estados Unidos y por ello están dispuestos a ayudarlos a controlarlas.

“Hemos tenido esas conversaciones con ellos. Por lo tanto, hemos visto una respuesta del gobierno mexicano nunca antes vista. Y eso se debe al Presidente Trump, a la presión que ha ejercido y al énfasis que ha puesto en este asunto. Pero aún queda mucho por hacer”, abundó Rubio García.

“Sí, me parece increíble pensar que Donald Trump esté más preocupado por lo que está pasando con los cárteles en México que Sheinbaum. Pero esa soy yo. Me gustaría que me explicara los aranceles de Trump y cuáles son los resultados que espera lograr”, dijo la periodista.

“Bueno, lo que hemos visto hasta ahora se basa simplemente en su poder de emergencia, y es un poder sobre la inmigración y es un poder sobre el problema de las drogas. Hemos visto cifras históricas en la frontera. Es porque, podemos decir que en el último mes, el número de personas que cruzan, llegando a Estados Unidos ilegalmente por la frontera sur, es casi cero. Es increíble, y es un logro que representa la presión que Donald Trump ha ejercido a través de los aranceles”, expresó Rubio García.

“Sin embargo, las drogas siguen entrando y sabemos que esas cifras no han cambiado. Esto tiene que ver con esos cárteles, que tienen una poderosa red que comienza en la frontera, pero también tienen presencia dentro de Estados Unidos. El Presidente ha sido claro: si bien hemos avanzado en el tema migratorio, aún no se ha avanzado lo suficiente en el tema de las drogas. Por eso ha seguido amenazando con estos aranceles como consecuencia de lo que está sucediendo. Y creo que el Presidente Trump tiene razón en su postura. Hemos avanzado, hemos visto esfuerzos realizados, pero aún no hemos visto resultados en el tema de las drogas, y eso tiene que cambiar, porque es un veneno que mata a miles y miles de estadounidenses cada mes en este país. Es inaceptable”, finalizó.