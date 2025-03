Mark Carney es elegido próximo primer ministro de Canadá, en sustitución de Justin Trudeau

El ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Joseph Carney, sustituirá a Justin Pierre James Trudeau, quien dimitió a dichos cargos, aunque enfatizó que permanecería en los mismos, hasta que se eligiera a su sustituto y su sucesor prestara juramento en los próximos días.

“Hay alguien que está tratando de debilitar nuestra economía [...] Donald Trump, como sabemos, ha impuesto aranceles injustificados a lo que construimos, a lo que vendemos y a cómo nos ganamos la vida. Está atacando a las familias, a los trabajadores y a las empresas canadienses y no podemos permitirle que triunfe y no lo haremos”, dijo Carney, luego de ser elegido, para agregar que Canadá mantendría vigentes los gravámenes de represalia, hasta que “los estadounidenses nos muestren respeto”.

Carney se graduó en Economía, en la estadounidense Universidad de Harvard y cuenta con estudios de posgrado en el St Peter’s College. En la Universidad de Oxford, en Inglaterra, obtuvo una Maestría y un Doctorado en Filosofía.

En 2013 se convirtió en el primer no ciudadano británico en dirigir el Banco de Inglaterra desde su fundación en 1694. También fue presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, del 4 de noviembre de 2011 al 26 de noviembre de 2018. Asimismo, fue gobernador del Banco de Canadá, del 1 de febrero de 2008 al 3 de junio de 2013.

Carney trabajó durante trece años en Goldman Sachs, en sus sedes de Londres, Tokio, Nueva York y Toronto. Entre los cargos de mayor importancia fueron el de codirector del departamento de riesgo soberano; director ejecutivo, deuda en mercados de capitales emergentes; y director ejecutivo en banca de inversión.

Trudeau dimitió, el 6 de enero de 2025, a dichos cargos, aunque enfatizó que permanecería en los mismos, hasta que se eligiera a su sustituto.

“Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional”, manifestó Trudeau, durante una conferencia de prensa.

El primer ministro canadiense explicó que, aunque era un “luchador”, había llegado a la conclusión de que no era la “mejor opción” para las próximas elecciones, previstas para octubre de 2025, y por ello había decidido hacerse a un lado, además de que dijo que no podría ser el líder de su partido, “debido a las batallas internas”.

Además, Trudeau -ganador de tres elecciones consecutivas, las de 2015, 2019 y 2021- reveló que pidió la noche del domingo 5 de enero de 2025, a la presidenta de su Partido Liberal -del espectro ideológico centro izquierda-, Suzanne Cowan, que iniciara el proceso para seleccionar un nuevo líder.

“Hemos visto una lucha al interior del partido, yo he cumplido con mi país y he tomado esta decisión pensando en el bien del país, en nuestra democracia y de pronto me pareció claro que yo ya no debo ser un candidato a primer ministro para las próximas elecciones”, agregó el político canadiense.

“Yo soy un combatiente y no me echo atrás ante una batalla, pero a mí siempre me han movido antes que nada mi amor por esta patria, al pueblo canadienses, siempre he antepuesto los mejores intereses de esta nación”, comentó Trudeau.

“No me doy por vencido fácilmente ante una lucha, especialmente si es muy importante para nuestro partido y el país. Pero hago este trabajo porque los intereses de los canadienses y el bienestar de la democracia son algo que considero muy importante”, afirmó el primer ministro canadiense.

“El Partido Liberal de Canadá es una institución importante en la historia de nuestro gran país y nuestra democracia. Un nuevo Primer Ministro y líder del Partido Liberal llevará sus valores e ideales a las próximas elecciones [...] Estoy entusiasmado por ver cómo se desarrolla ese proceso en los próximos meses”, insistió Trudeau.

El Parlamento de Canadá será prorrogado hasta el 24 de marzo de 2025, lo que permitirá que el Partido Liberal evite una moción de censura y pueda elegir un sustituto a Trudeau.