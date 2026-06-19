Más allá de la cancha: Los refugiados en Uganda convierten el deporte en oportunidad

Cuando Stephane Kulimushi, de 19 años, mira a su alrededor en la cancha de baloncesto de Kampala donde entrena a jóvenes refugiados, ve más que jugadores.

Ve a jóvenes que, como él, llegaron a Uganda tras huir de la inseguridad en la República Democrática del Congo (RDC). Muchos intentan continuar sus estudios, encontrar oportunidades y construir un futuro en un lugar donde la vida diaria puede ser difícil.

Stephane sabe lo fácil que puede ser para los jóvenes refugiados perder el rumbo. ”Al llegar aquí como refugiado, me encontré con muchos desafíos”, dijo. “Vi lo fácil que es para un joven refugiado perder el control de su futuro”.

Para algunos, explicó, el reasentamiento en el extranjero puede parecer la única esperanza. Pero ese proceso puede tardar años, a veces décadas. Mientras tanto, muchos jóvenes quedan a la espera, con acceso limitado a educación, actividades o trabajo.

Esa reflexión llevó a Stephane y a sus compañeros de equipo a impulsar el cambio.



Empoderar a los refugiados

En 2020, fundó la Academia de Baloncesto para Refugiados (RBA, por sus siglas en inglés), una iniciativa que da poder a jóvenes refugiados y marginados a través del deporte, la mentoría y la educación.

Utilizó la formación en emprendimiento que recibió a través de la Fundación Cosmo para convertir una pequeña idea en un programa que ha formado a más de 100 jugadores.

La academia organiza entrenamientos, torneos y sesiones de mentoría. También graba vídeos de los jugadores para ayudarles a conectar con escuelas y otras oportunidades.

Hasta ahora, dijo Stephane, siete jóvenes han recibido becas a través del programa.

Pero para él, el objetivo no es solo producir buenos atletas.

“No solo formamos jugadores de baloncesto; formamos líderes”, afirmó.