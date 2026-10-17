$!Más de 270 detenidos tras disturbios y saqueos en Francia

Autoridades han señalado un aumento de actos violentos, incluidos ataques contra las fuerzas de seguridad, saqueos de comercios y daños a edificios públicos.

Más de 272 detenciones en todo el país se han registrado tras las protestas de estudiantes, funcionarios, transportistas y los “chalecos amarillos” en contra el encarecimiento de la vida y apoyo a las reivindicaciones estudiantiles, informó el Ministerio del Interior francés, además denunció incidentes graves en ciudades como Marsella y Lyon.

En París las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a las cientos de personas congregadas al inicio de la manifestación en donde los estudiantes lanzaron objetos contra un coche en llamas, este sábado en la Plaza de la República.

La movilización reunión a colectivos de estudiantes y el regreso de los “chalecos amarillos”, movimiento contestatario que protagonizó protestas entre 2018 y 2019.

Partidos de izquierda también manifestaron simpatía por la convocatoria.

Manifestantes encapuchados y vestidos de negro irrumpieron en el Ayuntamiento de Marsella en donde derribaron una puerta con barreras. También se registraron incendios de contenedores de basura. Una comisaría de la policía municipal sufrió daños en sus cristales.

En Lyon hubo concentraciones donde prendieron fuego a una oficina de turismo; jóvenes encapuchados lanzaron proyectiles y morteros de fuegos artificiales contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, granadas de dispersión y un cañón de agua.

Se desarrollaron bloqueos en las vías de circunvalación de Rennes y calles de Lille.

Las autoridades han desplegado más de 10 mil policías y gendarmes, 5 mil de ellos en la capital.

Estudiantes italianos se manifiestan

Autoridades también reportaron movilizaciones en Italia por malas condiciones de escuelas públicas y en donde exigen incremento al presupuesto para la educación.

Los estudiantes italianos salieron a las calles de Roma y llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Educación en donde lanzaron petardos.