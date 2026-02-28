$!Más de 50 muertos deja ataque militar de EU e Israel contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra Irán, tras semanas de amenazas, en donde se produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades, dejando más de 50 muertos hasta el momento.

Entre los objetivos atacados en la llamada operación “Furia Épica”, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

“Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, dijo el Presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña “masiva” como una “misión noble”, y reconoció que su país podría sufrir bajas.

Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense, fueron reportadas por corresponsales.