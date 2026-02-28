$!Más de 50 muertos deja ataque militar de EU e Israel contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra Irán, tras semanas de amenazas, en donde se produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades, dejando más de 50 muertos hasta el momento.
Entre los objetivos atacados en la llamada operación “Furia Épica”, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.
“Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, dijo el Presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña “masiva” como una “misión noble”, y reconoció que su país podría sufrir bajas.
Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.
Explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense, fueron reportadas por corresponsales.
En una escuela de la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, al menos 51 alumnas murieron en un ataque atribuido a Israel, indicó un responsable provincial citado por medios estatales.
“En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela primaria de niñas en el condado de Minab, 51 alumnas murieron hasta ahora y 60 resultaron heridas”, indicó el gobernador del condado.
El balance anterior daba cuenta de 24 víctimas mortales en este ataque, que las autoridades iraníes atribuyeron a Israel, como parte del operativo lanzado con Estados Unidos.
De su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos anunció la muerte de un civil por la caída de restos de misiles en Abu Dabi.
Ataques en Teherán
En Teherán, una columna de humo se elevaba sobre el barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la sede de la presidencia.
Testigos escucharon al menos tres explosiones en la zona. Alrededor de la residencia de Jamenei había un fuerte despliegue de seguridad y calles cortadas, constató un periodista de AFP.
Al mismo tiempo, las comunicaciones están afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar, según un periodista de AFP, y la conexión a internet se cortó, afirmó la web especializada NetBlocks.
En su discurso desde su residencia en Palm Beach (Florida), Trump, ataviado con una gorra con las siglas USA, anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.
Su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la operación busca “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.
Fuentes de seguridad israelí dijeron que el operativo responde a la “aceleración” de la producción de misiles balísticos por parte de Irán y que continuará “tanto tiempo como sea necesario”.
Con información de AFP.