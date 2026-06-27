$!Más de 920 personas sin vida, 3 mil heridas y 50 mil desaparecidas: los saldos de los sismos en Venezuela

Casi mil muertos y más de 50,000 desaparecidos: el trágico balance del doble terremoto en Venezuela se dispara mientras crece la desesperación por encontrar supervivientes y la ayuda oficial es escasa. Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate. La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 el viernes, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En Ginebra, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP que más de 50 mil personas están desaparecidas, y el gobierno venezolano da cuenta de casi 3.000 heridos. “Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja. Hay más de 50,000 personas desaparecidas, rebuscar entre los escombros es una tarea colosal”, declaró Tom Fletcher a la AFP. “También existe la amenaza de réplicas, por lo que los equipos de rescate trabajan en condiciones de una complejidad increíble”, añadió el también secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU. La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros. Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques. “¡Necesitamos máquinas... personas!”, gritaba un grupo de vecinos frente a un edificio colapsado en esa región. “Estamos nosotros mismos buscando ayuda, el pueblo buscando cómo levantar esto”, clamaba otra mujer.

La Guaira: la zona más afectada por los sismos En La Guaira, donde se encuentra el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo, algunos residentes tratan ellos mismos de liberar a sus familiares sepultados. “Está ahí”, solloza Alessandro del Giudice, un joven de 23 años que intenta encontrar a su padre bajo una montaña de escombros. Su abuela Amparo, desesperada, intenta retirar las ruinas con sus propias manos en busca de su hijo. “Son muchas rocas y con las manos no se puede”, dice después, impotente tras llorar y gritar desconsolada. “Las autoridades no sirven, no sirven, porque aquí deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen ahí”, agregó. La presidenta, que en enero asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, visitó el jueves La Guaira, declarada “zona de desastre”. Todo el estado de La Guaira “se encuentra totalmente militarizado”, dijo este viernes Jorge Rodríguez en un mensaje televisado. La AFP constató saqueos en la zona el jueves. Ayuda internacional Casi 48 horas tras los sismos, equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países comienzan a movilizarse para ayudar. Rescatistas de El Salvador, México, Colombia y Ecuador ya están en el país. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza. Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros. En Caracas, en la madrugada del viernes, operarios alumbrados por un foco golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado. “Silencio absoluto”, gritó de repente uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. “Una linterna, una linterna”, dijo otro. En redes sociales circula una lista no oficial de desaparecidos con más de 51,000 nombres. Tras la promesa del presidente Donald Trump de ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”, Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela. Un general del Comando Sur, Kevin J. Jarrard, ya está en Caracas para “supervisar” las operaciones para salvar vidas y prestar “asistencia humanitaria en las zonas afectadas”. La fuerza de estos terremotos se sintió hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas. Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. La ONU anunció el viernes el despliegue de equipos de rescate de al menos 17 países para participar en la búsqueda de supervivientes. “Actualmente tenemos 35 equipos (...) desplegados sobre el terreno. Esto supone más de mil 600 rescatistas urbanos cualificados y más de 100 perros de rescate”, precisó Fletcher.

“También utilizamos drones para acceder a edificios inaccesibles para las personas con el fin de localizar a los supervivientes; por lo tanto, se trata de una operación a gran escala”, añadió. Hasta ahora se han desplegado un total de 25 equipos. 17 de búsqueda y rescate urbano y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de mil efectivos de rescate. Según el portavoz ya están en Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos. También se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.