’Me decepcionas’, responde Trump a Musk; ‘sin mí, no ganas elección’, le dice Elon

Donald Trump respondió al empresario Elon Musk, ex titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), de su Gobierno, diciendo que estaba “decepcionado” por la oposición pública al proyecto fiscal denominado “The One, Big, Beautiful Bill”, iniciativa que incluía un gravamen de 3.5 por ciento a las remesas que enviaban los migrantes que residían en Estados Unidos al extranjero.

”A ver: Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Dijo las cosas más bonitas sobre mí, y no ha hablado mal de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado con Elon. He ayudado mucho a Elon”, indicó Trump en el Despacho Oval, de la Casa Blanca.

El Presidente de Estados Unidos también afirmó que los ataques de Musk contra el proyecto de ley estaban motivados por la propuesta de eliminar los créditos fiscales a los consumidores de automóviles eléctricos.

Musk, presidente ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, señaló, con anterioridad, que se oponía, porque aumentará el déficit federal.

Trump sugirió que el millonario estaba molesto porque echaba de menos trabajar para él.

”No es el primero. La gente deja mi Gobierno [...] luego en algún momento lo extrañan tanto, y algunos de ellos lo aceptan y algunos de ellos realmente se vuelven hostiles”, se burló Trump.

“Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado”, escribió Musk, en su cuenta de la red social X.

Según analistas de JPMorgan, la reforma fiscal de Trump eliminaría en gran medida un crédito de hasta 7 mil 500 dólares para los compradores de algunos modelos de Tesla y otros vehículos eléctricos para finales de 2025, siete años antes de lo previsto.

Esto se traduciría en un impacto de aproximadamente mil 200 millones de dólares en las ganancias anuales de la empresa de Musk.