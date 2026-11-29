De acuerdo con los reportes difundidos por organizaciones de derechos humanos, Sogand había tenido a su bebé apenas 10 días antes de la agresión y cargaba con una realidad marcada por el abuso: fue obligada a casarse cuando tenía tan solo 13 años.

El crimen se registró el pasado 6 de noviembre en la provincia iraní de Kerman.

De acuerdo a la informaicón, el ataque ocurrió simplemente porque la menor le pidió permiso para ir a visitar a su familia.

La violencia contra las mujeres en Irán vuelve a generar indignación internacional tras darse a conocer la muerte de Sogand Moshtareki, una adolescente de apenas 14 años que fue asesinada a golpes por su esposo, de 20 años, pocos días después de haber dado a luz.

Además de encontrarse en pleno posparto, la joven todavía intentaba recuperarse físicamente luego de haber sobrevivido recientemente a un accidente de tránsito.

Fue en ese estado de vulnerabilidad cuando su pareja la golpeó hasta quitarle la vida dentro de su propia casa.

Tras lo ocurrido, el esposo confesó el homicidio y trató de justificarlo ante las autoridades bajo el pretexto de supuestas “disputas familiares“, según reportó el Comité de Mujeres del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI).

Por otro lado, la Organización de Derechos Humanos de Irán (IHR) dio a conocer el testimonio del padre de Sogand, quien denunció el encierro en el que vivía su hija.

Según relató, el agresor le prohibía tener contacto con sus seres queridos e incluso la dejaba encerrada bajo llave cada vez que salía de la vivienda. Tras destaparse el crimen, el responsable fue detenido.



El drama del matrimonio infantil y otros casos que estremecen en Irán

La muerte de Sogand Moshtareki no es un episodio aislado, sino el reflejo de una problemática muy grave en torno al matrimonio infantil en territorio iraní.

Ese mismo 6 de noviembre también fue asesinada Sepideh Raeisi, una mujer de 21 años originaria de la provincia de Fars que tenía cuatro meses de embarazo y un hijo de 3 años.

Al igual que Sogand, Sepideh fue obligada a casarse a los 13 años y soportó años de violencia doméstica.

Cuando intentó iniciar los trámites de divorcio, su esposo le disparó; el bebé que esperaba no logró sobrevivir y la madre de la joven también resultó herida durante el ataque.

Desde el NCRI advirtieron que los matrimonios forzados arrebatan a miles de niñas y adolescentes su derecho a estudiar, desarrollarse y decidir sobre su propia vida.

Como consecuencia, quedan atrapadas en embarazos tempranos, dependencia económica y entornos violentos que en muchos casos terminan en tragedia.



Cifras alarmantes de feminicidios

El panorama detrás de estos crímenes queda expuesto en los monitoreos de diversas organizaciones independientes.

Un informe del NCRI contabilizó 24 feminicidios en Irán tan solo en octubre de 2026, la mayoría cometidos dentro del hogar por hombres cercanos a las víctimas, aunque advirtió que el número real podría ser mucho mayor debido a los casos que nunca se denuncian.

A esta estadística se suma el reporte de la cadena Iran International, que documentó al menos 84 mujeres y niñas asesinadas entre el 21 de marzo y el 13 de octubre.

En 75 de esos crímenes los responsables eran conocidos de las víctimas, e incluso ocho menores de edad murieron a manos de sus propios padres, hermanos u otros familiares directos.

Por su parte, la organización Hengaw registró al menos 207 feminicidios en Irán durante todo 2025, de los cuales 31 estuvieron relacionados con los llamados “crímenes de honor“.

Dentro de ese recuento, 13 mujeres fueron asesinadas tras rechazar propuestas de matrimonio, 10 por pedir el divorcio y otras 10 eran víctimas de matrimonio infantil asesinadas por sus esposos.



Más crímenes recientes por ‘honor’ y violencia familiar

La lista de víctimas sigue creciendo en distintas provincias del país.

Uno de los casos más estremecedores documentados por Hengaw es el de Helia Fattahi, una joven de 19 años con dos meses de embarazo que fue asesinada por sus propios padres, Voria Fattahi y Leila Veisi, en la ciudad occidental de Sanandaj.

Tras acudir a un tribunal para denunciarla porque Helia les había contado de su embarazo, ambos regresaron a casa, la obligaron a tragar alrededor de 30 pastillas anticonvulsivas, la golpearon con brutalidad y, al ver que seguía respirando, la asfixiaron con una almohada.

Cuando llegaron los paramédicos, los padres confesaron el crimen alegando nuevamente “disputas familiares” y quedaron detenidos ese mismo día.

También trascendió el asesinato de Sadaf Haghbin, una joven de 23 años que murió baleada el pasado 18 de noviembre durante su propia fiesta de cumpleaños en la provincia de Gilan, presuntamente atacada por un exnovio luego de negarse a casarse con él.



El caso de Sogand Sayyadi y el vacío legal en Irán

A estos hechos se suma el caso de Sogand Sayyadi, una estudiante de 16 años cuyo cuerpo fue hallado el 15 de noviembre en el patio de su edificio residencial en Kermanshah.

Un día antes del crimen, los directivos de su preparatoria citaron a su padre tras enterarse de que la adolescente hablaba con un pretendiente que él no aprobaba.

Aunque la joven ya había advertido en la escuela que su papá la lastimaría o mataría si volvía a casa con él, el plantel procedió con el llamado.

De acuerdo con la organización Hengaw, el hombre, identificado como Kioumars Sayyadi, la golpeó frente a compañeros y personal escolar, y afuera le azotó la cabeza contra un muro. Al día siguiente, la arrojó desde un quinto piso, quitándole la vida.

Por este crimen, el padre fue arrestado bajo sospecha de agresión y homicidio, mientras que la directora de la escuela también fue detenida por presunta negligencia, según informó la agencia Mizan citando al fiscal jefe provincial Hamidreza Karimi.

El Código Penal Islámico de Irán no contempla los “crímenes de honor” como un delito específico y suele dar un trato indulgente a quienes los cometen.

Según el artículo 301, los padres y abuelos paternos quedan exentos de la pena de ejecución por represalia (qisas) si matan a sus hijos.

Por ello, la mayoría de estos casos se castigan con penas de entre tres y diez años de prisión. Esto contrasta con otros tipos de homicidio en el país, donde sí aplica la pena de muerte.