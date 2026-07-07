Mexicano muere a manos del ICE en Texas; lo acusan de intentar atropellar a un agente

Un mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araujo murió en un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, llevado a cabo en el estado de Texas.

Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Lorenzo presuntamente intentó evadir su detención y utilizó un vehículo con el supuestamente trató de atropellar a un agente migratorio, el cual respondió disparando contra el mexicano.

La investigación del caso, quedó a cargo del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

La muerte de Lorenzo Salgado ocurre en un marco de agresiones contra inmigrantes ocurridos en Estados Unidos. Hasta el mes de julio, se tiene el registro de 16 mexicanos muertos en custodia del ICE o en operativos llevados a cabo por dicha agencia estadounidense.

Además, el reporte del Departamento de Seguridad Nacional coincide con el argumento de la ex Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien argumentó que los migrantes estaban siendo entrenados para utilizar sus vehículos como armas contra los agentes del ICE, y los llamó terroristas domésticos.