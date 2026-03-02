Mexicano muere bajo custodia del ICE en California; cancillería exige a EU una ‘investigación inmediata y exhaustiva’

Un mexicano murió bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de procesamiento en la ciudad de Adelanto, en el estado de California, informó este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La cancillería aseguró que el gobierno de México exigirá una investigación inmediata sobre “las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esa autoridad”, con la finalidad de determinar responsabilidades.

“Ante la gravedad de los hechos, el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades para solicitar información detallada sobre las circunstancias del deceso”, detalló en un comunicado.

Las autoridades mexicanas pidieron formalmente el expediente médico del connacional fallecido, además de los reportes sobre su custodia y “todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido”.

La cancillería agregó que personal del consulado mexicano ha brindado acompañamiento a la familia del connacional y que el titular de la representación en San Bernardino ofreció apoyo para las gestiones necesarias para una eventual repatriación de sus restos.

“La atención a este tipo de situaciones y el establecimiento de vías para resolverlas son prioritarias para el gobierno de México; la cancillería solicitará formalmente la investigación de las condiciones sistémicas que han llevado a que ocurran sucesos tan lamentables como este“, agregó.