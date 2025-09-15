Mexicanos celebran en Madrid el 215 aniversario del Grito de Independencia

Frente a cientos de asistentes, Ordaz Coppel pronunció la tradicional arenga a los Héroes de la Patria, seguida por el coro unánime de “¡Viva México!” y la entonación solemne del Himno Nacional.

La comunidad mexicana en la capital española se reunieron en la Plaza de Chamberí para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México. El embajador Quirino Ordaz Coppel encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, acompañado por miembros de las Fuerzas Armadas de México, autoridades locales y un numeroso público que colmó la plaza.

El embajador destacó que ser mexicano es honrar la historia y las raíces culturales, desde los pueblos originarios hasta los lazos compartidos con España.

Subrayó la relevancia de este año en que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple su primer año de mandato y ha declarado al 2025 como el “Año de la Mujer Indígena”, con el objetivo de reconocer el papel histórico de las mujeres en la construcción de la nación.

Recordó además la próxima inauguración en Madrid de una magna exposición de piezas arqueológicas sobre mujeres gobernantes en el Museo Arqueológico Nacional, Casa de México en España, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, así como el reconocimiento internacional al Museo Nacional de Antropología e Historia y a la fotógrafa Graciela Iturbide con el Premio Princesa de Asturias.

También anunció que en enero de 2026 México será el país invitado de honor en FITUR, con la presencia de los 32 estados y un pabellón que duplicará el espacio del año pasado, llevando a España lo mejor de la cultura, el turismo y la artesanía nacional.

La celebración incluyó el espectáculo México Mágico y la presentación del Mariachi Sentimiento Mexicano, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.