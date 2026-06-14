Mexicanos protestan en Berlín contra planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira

A las 4:00 de la tarde del sábado 13 de junio, en la ciudad de Berlín, Alemania, un grupo de manifestantes, en su mayoría de nacionalidad mexicana, se concentró con ofrendas, carteles y la tradicional “Danza del venado”, en la Potsdamer Platz, un concurrido espacio público, con el fin de exigir al gobierno alemán un alto a la planta de amoníaco que construye la empresa Proman GPO en la Bahía de Ohuira, cerca del puerto de Topolobampo, Sinaloa. “Estamos en Potsdamer Platz para salvar a la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, México, y estamos aquí porque estamos cansados y cansadas de que nuestros países latinoamericanos siempre sean un espacio para que países con dinero vayan a construir y desplazar comunidades, como en este caso la comunidad Yoreme”, dijo una de las manifestantes durante una transmisión en vivo en redes sociales. Comunidades y activistas alertan que la construcción y operación de la planta de amoníaco de la empresa Proman GPO (Gas y Petroquímica de Occidente) provocará un ecocidio y pondrá en riesgo la salud del pueblo indígena Mayo-Yoreme, que ha habitado durante miles de años la Bahía de Ohuira.

Señalaron al banco KfW por financiar el proyecto de Proman GPO. ( )

Los activistas denunciaron que este proyecto es financiado por el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW) de Alemania y tiene como objetivo producir 2 mil 220 toneladas diarias de amoníaco, un gas altamente tóxico. Silvana Almaraz Reyes, de “México vía Berlín”, explicó en entrevista para Animal Político que la protesta llegó a esa ciudad porque allá existe una comunidad mexicana muy conectada con lo que ocurre en el país. “En los últimos días este tema ha estado muy presente entre quienes vivimos en Alemania. Hemos seguido de cerca las movilizaciones y existe una preocupación genuina por las consecuencias que este proyecto puede tener para las comunidades Mayo-Yoreme. También hay un sentimiento de impotencia e indignación al ver que empresas y capital del país en el que ahora vivimos están involucrados en este proyecto”, dijo.

‘Nos manifestamos juntas’: Así fue la protesta en Berlín Silvana habló de las reacciones que documentaron durante la manifestación en Berlín, donde infancias y personas adultas llegaron con carteles escritos en alemán y español, en apoyo a la lucha de las comunidades indígenas Mayo-Yoreme y de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa. “Fue una manifestación muy bonita y llena de energía. Se organizó con la rapidez que a veces exigen este tipo de situaciones. Nos reunimos personas de todas partes de México: del norte, de la península, del sur y del centro del país. Siento que era un encuentro que muchas estábamos esperando; necesitábamos vernos, reunirnos y manifestarnos juntas”, contó.

lertaron riesgos para la Bahía de Ohuira y el pueblo Mayo-Yoreme. ( )

Durante la protesta, casi todas y todos, narró Silvana, llegaron con carteles, banderas de México y algún instrumento para llamar la atención de los transeúntes. La música tampoco faltó, y con ella, el son jarocho, porque la defensa de la vida —resaltó Silvana— también se construye desde la alegría, la esperanza y la comunidad. Los manifestantes aprovecharon para leer algunos mensajes que les enviaron compañeras y compañeros que acompañan la defensa del territorio en México. Incluso, pudieron conversar con las personas que pasaban por la plaza donde protestaron, al ser una de las zonas más concurrentes de Berlín. “Muchas personas alemanas se acercaron con interés al ver nuestros carteles. México es un país muy conocido y querido, y eso genera curiosidad y cercanía. Al leer frases como ‘No al dinero alemán que destruye la naturaleza y los pueblos en México’ se despertaban preguntas e inquietudes. Muchas personas se detenían a conversar y a querer entender qué estaba pasando”, afirmó.

Mexicanos y alemanes se solidarizan con el pueblo Mayo-Yoreme Pese a la diferencia de latitudes, Silvana subrayó que estos temas no son ajenos para la comunidad mexicana que vive en Alemania, por eso “sentimos la necesidad de solidarizarnos, alzar la voz y defender nuestros territorios desde la distancia”. Pablo Montaño, coordinador de la organización Conexiones Climáticas, habló de la reacción solidaria que se dio en Berlín con personas mexicanas y personas en Alemania que empatizan con la causa de las comunidades en Topolobampo, que vienen denunciando desde hace 10 años la destrucción de su territorio.

Desde Berlín, exigieron respeto al territorio en Topolobampo. ( )

“Lo que están diciendo es que no quieren que el dinero alemán se convierta en cómplice de la destrucción del territorio de las comunidades Mayo-Yoreme. La principal consigna es que los recursos públicos de Alemania, que llegan a la construcción de la planta de amoníaco vía el banco KfW, no se utilicen para poner en riesgo a la población”, mencionó Pablo Montaño, en entrevista para Animal Político. Según información de su sitio oficial, la empresa Proman GPO menciona que es uno de los diez principales productores mundiales de fertilizantes nitrogenados, con tres plantas de amoníaco y una capacidad anual de 1.9 millones de toneladas. Además, anuncia su expansión en países como México y Emiratos Árabes Unidos. Con una inversión inicial superior a los 1,600 millones de dólares estadounidenses, la empresa Proman GPO anuncia la construcción de su planta de amoníaco como la industria de fertilizantes más moderna y segura del mundo, con la promesa de reforzar el suministro nacional, la cadena agrícola y el desarrollo regional. Incluso afirman que su futura planta se ubica en un área que ya estaba desarrollada, sin vegetación ni fauna, según lo verificó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) durante la evaluación ambiental. Pero comunidades y activistas alertan que dicha factoría, de ser construida y puesta en operación, sí afectaría el equilibrio ecológico en la zona terrestre y marítima.

Arribo de equipos para la planta de amoniaco en Sinaloa. ( )