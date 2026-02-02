México, Brasil y Chile oficializan la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU

Los gobiernos de México, Brasil y Chile presentaron formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas la candidatura de Michelle Bachelet Jeria al cargo de Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas.

La ex Presidenta de Chile ha desempeñado funciones de alto nivel en el sistema multilateral, como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

En un comunicado conjunto de los tres países, señalaron que esta candidatura refleja la voluntad compartida de los países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales.

“La amplia experiencia de la ex Presidenta Bachelet en la conducción de procesos políticos complejos, su reconocida capacidad para facilitar el diálogo y su compromiso con los valores fundamentales de las Naciones Unidas constituyen un aporte sustantivo para avanzar hacia una Organización más eficaz, representativa y orientada al bienestar de las personas”, asentaron.

La postulación de Michelle Bachelet, añadieron, representa una oportunidad para dotar a la ONU de un liderazgo con probada experiencia, legitimidad internacional y vocación de servicio público.

“Suscribimos esta candidatura con la convicción de que su liderazgo contribuirá al pleno cumplimiento de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, indicaron.

En un escenario internacional de gran complejidad, añadieron, la Organización de las Naciones Unidas sigue siendo el principal espacio para el diálogo y la construcción de soluciones colectivas en materia de paz y seguridad internacional, el desarrollo sostenible, la promoción y protección de los derechos humanos y la acción para revertir el cambio climático.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo, como pilar fundamental para una gobernanza global basada en la cooperación internacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos”, asentaron.