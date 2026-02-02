México dejará de enviar petróleo a Cuba, asegura Trump; dice estar cerca de un acuerdo con la isla

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, poco después de que el mandatario amenazara con aranceles a los países que abastecen de crudo a la isla caribeña.

Cuba “es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo”, dijo el republicano durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval.

Trump reiteró que su gobierno estaba manteniendo conversaciones con los dirigentes de Cuba. “Creo que estamos bastante cerca [de un acuerdo], pero ahora mismo estamos tratando con los líderes cubanos”, dijo, sin dar más detalles.

Un alto diplomático cubano comentó el lunes que había contactos entre ambos países, pero no conversaciones formales.

“Hoy no podemos hablar de tener una mesa de diálogo con Estados Unidos, pero es cierto que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos”, dijo a la AFP el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.

Las declaraciones del mandatario estadounidense ocurren tan solo dos días después de afirmar que solicitó de manera directa a la Presidenta Claudia Sheinbaum suspender los envíos de petróleo a Cuba y que la petición fue atendida.

En un intercambio con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, el republicano fue cuestionado sobre el escenario inmediato para el gobierno cubano, el cual describió como una situación complicada y vinculó el contexto en la isla con el suministro energético.

“Ellos vivían del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora”, señaló.

En ese mismo mensaje, Trump destacó la respuesta de Sheinbaum: “Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, afirmó.

Por su parte, la mandataria mexicana informó el domingo que su administración planea enviar ayuda humanitaria a Cuba durante la semana, en respuesta a las necesidades básicas que enfrenta la población de la isla, esto mientras continúan las gestiones diplomáticas relacionadas con el suministro de petróleo.

Durante un acto en Guaymas, Sonora, Sheinbaum explicó que el envío busca atender las carencias más urgentes, y que la ayuda contemplada no se limita a alimentos, sino también a enseres e insumos indispensables para la vida cotidiana. “Estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano, de otros enseres, otros insumos fundamentales”, subrayó.

Cese de envío de petróleo mexicano a Cuba agravaría crisis en la isla

La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo barato que le proporcionaba Venezuela. Sin embargo, dejó de recibirlo luego de la caída hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses.

El fin del suministro de crudo mexicano a Cuba profundizaría significativamente la grave crisis económica de la isla, la peor desde el colapso de la Unión Soviética en 1991.

Trump aprobó la semana pasada aranceles punitivos contra los países que suministran petróleo a Cuba. El decreto, en la práctica, obligó a los socios de Cuba a elegir entre comerciar con la mayor economía del mundo o con una isla empobrecida de 11 millones de habitantes.

México se ha mostrado reacio a cortar los envíos, y la presidenta Sheinbaum advirtió sobre “una crisis humanitaria de gran alcance que afectaría directamente a los hospitales, el suministro de alimentos y otros servicios básicos para el pueblo cubano”.

Pero Estados Unidos es el mayor socio comercial de México, y los aranceles podrían dañar una economía que crece lentamente.

Aunque subrayó su “solidaridad eterna” con el pueblo cubano, Sheinbaum reconoció que no quería poner a México en riesgo en materia de aranceles.

Con información de AFP.