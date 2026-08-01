$!México envía más de 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviaron a Venezuela dos buques de la Armada con más de 718 toneladas de insumos de asistencia humanitaria.

En un comunicado, precisó que zarparon el pasado 31 de julio del puerto de Veracruz

Detalló que el buque ARM “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el buque ARM “Huasteco” traslada aproximadamente 34.5 toneladas, sumando las más de 718 toneladas.

“El Gobierno de México refrenda su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan situaciones de necesidad, fortaleciendo los lazos de colaboración entre las naciones”, indicó.

En ese contexto, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz y otras autoridades federales realizaron las labores de coordinación, embarque y traslado de los insumos.