$!México envía más de 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviaron a Venezuela dos buques de la Armada con más de 718 toneladas de insumos de asistencia humanitaria.
En un comunicado, precisó que zarparon el pasado 31 de julio del puerto de Veracruz
Detalló que el buque ARM “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el buque ARM “Huasteco” traslada aproximadamente 34.5 toneladas, sumando las más de 718 toneladas.
“El Gobierno de México refrenda su vocación solidaria, así como su espíritu de cooperación y tradición humanitaria con los pueblos de América Latina y el mundo que enfrentan situaciones de necesidad, fortaleciendo los lazos de colaboración entre las naciones”, indicó.
En ese contexto, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz y otras autoridades federales realizaron las labores de coordinación, embarque y traslado de los insumos.
Ayuda de México a Venezuela tras sismos
Los buques de apoyo logístico ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01), de la Armada de México, arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, para entregar ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México a la población afectada por los sismos del pasado 24 de junio, tras una travesía de ocho días por el mar Caribe.
Las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores informaron que las embarcaciones trasladaron 2 mil 003 metros cúbicos de ayuda, equivalentes a 388.42 toneladas de insumos, entre alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, material médico y cuatro plantas potabilizadoras.
Durante el recorrido, los buques mexicanos navegaron mil 969 millas náuticas, más de 3 mil 600 kilómetros. La misión fue realizada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de las acciones de cooperación internacional y asistencia humanitaria ante emergencias por fenómenos naturales.