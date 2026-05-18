México exige a Israel respetar derechos humanos de mexicanas retenidas en flotilla humanitaria

El Canciller mexicano, Roberto Velasco, exigió a las autoridades israelíes “el pleno respeto a los derechos humanos” de las mexicanas que fueron interceptadas y retenidas como parte de los integrantes de la Flotilla Global Sumud, la cual se dirigía a la Franja de Gaza.

El Secretario de Relaciones Exteriores llamó en redes sociales a que se garantice la “integridad física, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional” de las mexicanas.

“Desde la SRE seguimos en contacto con sus familias, con nuestros equipos consulares activados y en coordinación con otros países cuyos ciudadanos participan en la flotilla. No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta”, publicó.

Este fin de semana, ciudadanos mexicanos a bordo de distintas embarcaciones de la Flotilla Global Sumud zarparon desde la costa de Marmaris, Turquía, para iniciar la fase más peligrosa de su trayecto hacia Gaza.

La flota, que cuenta con el respaldo de activistas y organizaciones de más de 70 países, se aproximaba a la llamada “franja naranja”, una zona donde en años anteriores las embarcaciones con fines humanitarios han sido interceptadas por fuerzas navales israelíes.

La mañana de este lunes, el ejército de Israel comenzó a interceptar y detener unas 16 embarcaciones —de 54 en total—, que conforman esta misión que partió desde Barcelona el pasado 15 de abril; la más reciente navegando hacia Gaza para intentar romper el cerco y llevar ayuda.