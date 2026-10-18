México ha pagado por el muro fronterizo muchas veces, les impuse aranceles: Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México ha pagado en repetidas ocasiones por el muro fronterizo mediante los aranceles que impuso al País, al sostener que los costos cobrados superaron lo que los mexicanos habían pagado anteriormente.

“México sí pagó por ese muro, para que lo entiendan. Porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, declaró durante un mitin de campaña celebrado el sábado en Highland Heights, Kentucky.

Durante su discurso, Trump insistió en que México ha cubierto el costo de la barrera fronteriza en múltiples ocasiones, aunque no presentó cifras para sustentar su afirmación.

El Mandatario estadounidense también recordó que desde su primer mandato propuso que México pagara por el muro fronterizo, incluso planteó que la estructura sería más alta si México no cubría los costos.

“Recuerden que dije: ‘Si no pagan, simplemente vamos a hacerlo más alto’. ¿Qué pasa si no lo construyen? ¿Qué pasa si no participan? Vamos a hacerlo 3 metros más alto, ¿recuerdan?”.

El Presidente aseguró que construyó 2 mil millas de muro fronterizo al recordar la promesa que hizo durante su primera etapa política.

En junio se dio a conocer que Estados Unidos prevé concluir a finales de 2027 el muro fronterizo en su frontera sur, una promesa largamente impulsada por el Presidente Donald Trump.

La barrera, construida con vigas metálicas reforzadas está diseñada para extenderse a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, desde San Diego hasta el Golfo de México, con excepción de algunas zonas específicas.

El proyecto busca frenar la migración irregular y el tráfico de narcóticos procedente de México, fenómenos que, de acuerdo con indicadores oficiales, han mostrado una disminución.



EU acusa que México está dirigido por cárteles

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mencionado en múltiples ocasiones que “los cárteles dirigen México” y apenas el 15 de octubre sostuvo que el gobierno mexicano no tiene capacidad para combatir a estas organizaciones criminales, pese a que aseguró que ambos países trabajan conjuntamente en materia de seguridad.

Durante un acto en la Casa Blanca con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el Mandatario afirmó que las acciones terrestres contra los grupos criminales se intensificarán y que estos tienen un plazo para rendirse.

“Tenemos que trabajar, estamos trabajando con México, pero desafortunadamente los cárteles dirigen México. Se lo digo a la presidenta de México, no está contenta; es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles dirigen México”, declaró Trump durante su intervención en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

El Presidente estadounidense afirmó que su gobierno ha reducido el flujo de fentanilo que ingresa por la frontera sur en 67 por ciento y aseguró que las operaciones contra los grupos criminales por tierra apenas comienzan. Según dijo, las autoridades estadounidenses conocen los lugares donde viven los integrantes de los cárteles y aumentarán la presión contra ellos.

“México debería estar haciéndolo, pero francamente no son capaces de hacerlo”, sostuvo Trump, quien también afirmó que las organizaciones criminales tienen un periodo determinado para rendirse.

Las declaraciones ocurren después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum defendiera hace unas semanas la coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y rechazara que los grupos criminales estén fuera del control del Estado mexicano. En esa ocasión, la mandataria sostuvo que ambos gobiernos mantienen una relación de cooperación y pidió evitar una discusión permanente con Trump por sus señalamientos contra México.