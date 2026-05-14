‘México no existió hasta que llegaron los españoles’, responde Díaz Ayuso a críticas de diputados de Madrid

La política española derechista y Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que “México no existió hasta que llegaron los españoles”, esto luego de ser cuestionada y criticada por diputados españoles, quienes además le exigieron transparentar el financiamiento de su viaje al país latinoamericano.

La Diputada y vocera del Partido Socialista Obrero Español, María del Mar Espinar, criticó la visita de Díaz Ayuso a México; afirmó que España respeta a México por asilar a ciudadanos españoles durante la dictadura de Francisco Franco y le dijo que “debe estudiar un poquito más, para avergonzarnos un poquito menos”.

“México no existió hasta que llegaron los españoles, quiéranse un poco más“, respondió la Presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que generó reclamos de protesta.

“Silencio, sus señorías”, pidió Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid, para poner orden.

Ante la insistencia de los diputados socialistas sobre el financiamiento de su viaje a México, Díaz Ayuso insinuó que el gobierno del Estado de Aguascalientes y los Premios Platino habrían pagado su gira.

La política derechista realizó una gira el pasado 3 de mayo en México, sin embargo, interrumpió sus actividades tras señalar a la Presidenta Claudia Sheinbaum de boicotear su agenda, de atacarla e incluso expulsarla del País.

Sheinbaum consideró como “fallida” la visita de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y arremetió contra la oposición mexicana por “reconocer a la derecha española” al invitarla.



’Pregúntenle a Sheinbaum’

En su participación en el pleno, Díaz Ayuso pidió que los diputados españoles pregunten a la Presidenta Claudia Sheinbaum qué hay en la calle Guatemala, en el número 24, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“¿Qué hay bajo tierra? Pregúntenle cuál es el pasado de México, antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno, porque es la verdad y la historia de todos”.

“Pregúntenle a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público, porque a lo mejor habrá que pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo”, afirmó.



¿Qué hay debajo de Guatemala #24?

En junio de 2015, un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontró bajo los cimientos de una antigua vecindad del Siglo 19 los restos del Huei Tzompantli, un gran altar de cráneos “que las crónicas del Siglo 16 describían con asombro y espanto”.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, durante los trabajos de campo aparecieron más de 11 mil fragmentos de cráneos y al menos 650 cráneos completos asociados a una plataforma rectangular de 35 por 12 metros.

“El Huei Tzompantli nos permite mirar de frente una práctica que sostenía la visión del mundo mexica. Este descubrimiento es fundamental porque hasta entonces solo conocíamos el tzompantli a través de las crónicas“.

“Encontrar una torre circular de cráneos humanos fue impactante y confirmó lo descrito por Andrés de Tapia en el Siglo 16”, afirmó Raúl Barrera Rodríguez al INAH, de acuerdo con la Secretaría de Cultura.