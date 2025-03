México podría convertirse en un ‘narco Estado’ si no controla a los cárteles, advierte Vicepresidente de EU

Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a seis cárteles del narcotráfico mexicano como organizaciones terroristas extranjeras, el Vicepresidente de dicho país, J. D. Vance, afirmó que el Presidente Donald Trump le está “haciendo un gran favor al pueblo de México”, porque si no se logra controlar a los cárteles, habría un “narco Estado”.

El funcionario sostuvo además que el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, debería tomarse en serio la lucha contra dichos grupos delictivos transnacionales.

“[El Presidente] le está haciendo un gran favor al pueblo de México, porque si no logran controlar a estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un narco Estado, donde los cárteles tienen más poder que su propio gobierno”, respondió este miércoles en su visita a la frontera sur de EU.

Vance acudió a Eagle Pass, Texas, acompañado por Pete Hegseth, titular del Departamento de Defensa de EU; y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, entre otros funcionarios federales estadounidenses.

“Nuestra esperanza es que México se tome en serio este trabajo. No queremos tener relaciones negativas con el Gobierno mexicano. Queremos que el Gobierno de México se ayude a sí mismo, pero también, en el proceso, que ayude al pueblo estadounidense al tomar en serio a estas organizaciones”, indicó el Vicepresidente.

“Esto va a desestabilizar a todo México, a todo el gobierno si no se lo toman más en serio. Tenemos la esperanza de que lo hagan, y si no lo hacen, decidiremos qué hacer a partir de ahí”.

El funcionario estadounidense señaló que Trump dijo que no se necesitaban nuevas leyes para asegurar la frontera.

“Necesitábamos un nuevo Mandatario y gracias a Dios lo tenemos”, apuntó antes, durante una reunión de trabajo, en la cual también participó Hegseth.

“He escuchado de varias personas con las que he hablado en la Patrulla Fronteriza que todo lo que necesitábamos hacer era empoderar a estos muchachos para que hicieran su trabajo”.

En dicho reunión también estuvieron presentes el Gobernador de Texas, Greg Abbott, y la directora de Inteligencia Nacional.

Vance explicó que pudo observar desde el aire, una porción del muro fronterizo con México en la zona, cuya construcción se impulsó durante el primer Gobierno de Trump y que fue continuada luego por el Gobernador Abbott.

“Eso detuvo el flujo (de migrantes) de una manera importante”, indicó el Vicepresidente de EU, quien aseguró, además, que los cruces fronterizos en el área que visitó se habían reducido de mil 500 por día a solo 30.

Según lo reportó la agencia estadounidense The Associated Press, el itinerario de Vance incluyó una visita a Shelby Park, un espacio verde municipal a lo largo del Río Bravo, que el Gobernador Abbott confiscó de las autoridades federales en 2024, en una disputa con la administración encabezada por Joe Biden, a la que acusó de no hacer lo suficiente para frenar los cruces ilegales.