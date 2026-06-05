México y Argentina entran en el foco de apuestas del Mundial

México ya tiene lista. Argentina ya tenía la suya. Dos historias mundialistas distintas entran ahora en la misma recta final: una construida sobre el puente entre generaciones, la otra sobre un núcleo campeón que intenta volver a funcionar. Para quienes pasan del seguimiento de clubes, como Argentina Primera Division 1xbet , al análisis del torneo, la pregunta ya no es abstracta. México debuta el 11 de junio. Argentina empieza el 16. Los amistosos y las convocatorias ya pesan de verdad.

México equilibra a Ochoa con la nueva camada

Guillermo Ochoa tiene 40 años y va camino de disputar su sexto Mundial. Solo eso ya da a la lista mexicana un titular inmediato. También convierte la convocatoria en algo más que una nómina de nombres. Ochoa funciona como punto de unión entre campañas anteriores y el grupo que Javier Aguirre debe ordenar para el debut. La experiencia no se limita al arco. Edson Álvarez y Raúl Jiménez aportan peso probado, mientras Johan Vásquez y César Montes sostienen una base defensiva conocida. A su alrededor, los nombres más jóvenes cambian el tono de la plantilla: Gilberto Mora, Obed Vargas, Brian Gutiérrez y Armando González ofrecen a Aguirre otro tipo de recurso. Ahí está toda la pregunta mexicana. Demasiada dependencia de los veteranos puede volver previsible a un equipo. Demasiado cambio antes de un debut mundialista puede dejarlo suelto. Aguirre debe encontrar el punto medio rápido.

El triunfo ante Australia muestra que las pruebas siguen

El 1-0 sobre Australia en el Rose Bowl le dio a México un resultado, pero no una imagen cerrada. Johan Vásquez marcó de córner en el minuto 28. México hizo nueve cambios respecto a la alineación anterior, y ambos equipos utilizaron muchas sustituciones. Eso importa porque el partido no fue un simple ensayo para un once definido. También fue una última audición. El gol a balón parado dio la victoria, mientras la rotación mostró que Aguirre seguía midiendo combinaciones cerca del torneo. Las señales útiles de la recta final mexicana son claras: ●Ochoa aporta una experiencia mundialista poco común. ●Vásquez sumó un gol de pelota parada antes del debut. ●Aguirre todavía ajusta el equilibrio entre generaciones. ●El ataque necesita más claridad en jugada. El centro oficial de marcadores y calendario del Mundial 2026 de FIFA reúne resultados en vivo, partidos disputados y próximos encuentros, dando una base verificada a la línea temporal del torneo. El debut de México contra Sudáfrica, el 11 de junio, aparece primero en ese reloj.

Argentina trae continuidad, no misterio

La preparación de Argentina tiene otra forma. Lionel Messi va camino de su sexto Mundial, pero la señal más profunda es la continuidad: 17 jugadores regresan del plantel que ganó el torneo anterior. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez están entre los nombres que mantienen ese enlace. Eso deja a Lionel Scaloni con un problema de preparación más claro que el de Aguirre. Argentina no intenta descubrir una identidad en junio. Intenta refrescar una que ya conoce. También hay cambios. Ángel Di María ya no forma parte del grupo tras retirarse de la selección. Giovani Lo Celso vuelve después de perderse el torneo anterior por lesión. Ese intercambio importa: se cierra un capítulo emocional y regresa una opción de mediocampo.

El análisis de apuestas parte de preguntas distintas