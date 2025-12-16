México y EU acuerdan interconexión de inteligencia para combatir drones del narcotráfico en frontera

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron conectar sus plataformas de inteligencia con el objetivo de prevenir y responder ante potenciales ataques de drones operados por grupos de la delincuencia organizada en la frontera común. Según informó el Departamento de Estado, ambas naciones se comprometieron a mejorar el intercambio de información y el análisis conjunto de datos para neutralizar estas amenazas aéreas.

La administración encabezada por el Presidente Donald John Trump alertó, a través del Departamento de Seguridad Interna, sobre la detección de 27 mil vuelos de drones a menos de 500 metros de la línea fronteriza durante el segundo semestre de 2024.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que los cárteles mexicanos podrían utilizar estos dispositivos para perpetrar ataques en territorio de Estados Unidos.

Kristi Lynn Noem, titular del Departamento de Seguridad Interna, declaró el 15 de diciembre de 2025 que las organizaciones criminales incrementaron el uso de drones comerciales.

Según la funcionaria estadounidense, estos vehículos aéreos no tripulados se emplean tanto para el transporte de narcóticos como para atacar a grupos rivales y a corporaciones policiales en México.

El acuerdo se formalizó tras la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad celebrada el 11 de diciembre de 2025, donde participaron representantes de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según el comunicado emitido por el Departamento de Estado, ambos países también pactaron profundizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones relacionadas con el robo de combustible.

El Gobierno de Estados Unidos destacó que el Grupo de Implementación en Seguridad ejecuta medidas contra instituciones financieras y personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y sus precursores químicos.

Las delegaciones de ambos países programaron una nueva reunión de seguimiento para enero de 2026.

Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, calificó previamente la colaboración anticrimen con el Gobierno de México como histórica.

En noviembre de 2025, Rubio reconoció las acciones de la administración de Sheinbaum Pardo, incluido el traslado de 55 individuos buscados por la justicia estadounidense, entre los que figuraba Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara.