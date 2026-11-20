El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México.

En conferencia de prensa, el Mandatario estadounidense indicó que sostuvo varias conversaciones positivas con numerosos líderes mundiales.

“En mi reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estamos cerca de alcanzar un acuerdo. México tiene un enorme superávit comercial con Estados Unidos. Se le ha permitido que esta situación se salga de control. Tiene un superávit considerable con nosotros. Le dije: ‘Claudia, no podemos permitir que tengan un superávit con nosotros. No vamos a permitir que eso suceda’”, aclaró.



Cárteles controlan México, dice Trump

Trump reiteró que los cárteles de la droga controlan y gobiernan a México.

“Estamos trabajando con ella (Sheinbaum) para alcanzar un acuerdo y también estamos trabajando con ella en el tema de los cárteles, porque los cárteles controlan México. Se lo dije. Y no podemos permitir que los cárteles gobiernen México. Es nuestro vecino”, comentó.

En tanto, dijo que todavía hay mucho trabajo que hacer con respecto a Canadá, pues ellos “se han aprovechado de Estados Unidos”.

“Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer con Canadá, el Primer Ministro Carney fue muy amable. Se reunió conmigo y conversamos un rato. Pero Canadá se ha aprovechado de nosotros durante muchos, muchos años. Durante muchísimos años. Y es momento de ponerle fin”, declaró Trump.

Recordó que tienen un déficit comercial de alrededor de 80 mil millones de dólares con Canadá.



Combatir a cárteles

En septiembre de 2025, Trump señaló que ofreció a la Mandataria, Claudia Sheinbaum, el envío de militares para combatir a los cárteles del narcotráfico y dijo que ella se negó porque “tiene miedo”.

“Me cae muy bien la Presidenta. Creo que es una mujer estupenda. De hecho, es una mujer increíble en ciertos aspectos, muy elegante y hermosa. Pero México está gobernado por los cárteles. Está gobernado por los cárteles”, respondió.

Trump mencionó que le ofreció a Sheinbaum enviar al ejército y dijo que ella no ha querido.

—Le he ofrecido enviar al ejército, pero ella no quiere que lo hagamos.

—¿Por qué?, le preguntan

—Porque tiene miedo. Ella está muy asustada.

Sheinbaum dijo que la colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad está basada en la cooperación sin intervencionismo ni subordinación

“Estados Unidos no va a actuar solo porque hay un entendimiento. Mañana viene el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad”.

Mencionó que México no aceptará injerencismo

“No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio. No aceptamos subordinación”, comentó.