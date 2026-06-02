‘Mi esposa y mis hijas vieron cómo fui tratado’: el reclamo de ‘El Chapo’ a tribunal de EU

Joaquín “El Chapo” Guzmán afirmó en una nueva carta enviada al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York que “no fue justo para mi esposa y mis hijas ver cómo fui tratado, en contravención de la Constitución y de mis derechos de igualdad”, en referencia al proceso judicial que derivó en su encarcelamiento en la prisión de super máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

El escrito, recibido por el tribunal este martes, forma parte de la serie de comunicaciones que Guzmán ha remitido a autoridades judiciales estadounidenses desde abril pasado.

De acuerdo con el registro de la correspondencia, se trata de la carta número 13 enviada por el ex líder del Cártel de Sinaloa, después de las dos comunicaciones recibidas por autoridades judiciales estadounidenses el pasado 27 de mayo.

Al igual que los escritos anteriores, la nueva carta fue redactada a mano y en inglés, idioma que Guzmán no domina, circunstancia que se refleja en la construcción de frases y en la redacción general del documento.

Insiste en ser extraditado a México

En el texto recibo este martes por las autoridades estadounidenses, Guzmán vuelve a centrar sus argumentos en su petición para ser devuelto a México.

“Estoy luchando contra esta política extranjera relacionada con la cláusula de mi extradición de regreso a México. La aplicación de mis leyes extranjeras fue violada en los tribunales por falta de información correcta, la cual no fue precisa para el veredicto y la deliberación del jurado”, escribió.

También cuestionó la validez de testimonios utilizados durante el proceso judicial al señalar que “lo de ‘él dijo, ella dijo’ no constituye una prueba sólida cuando no están conmigo todo el día ni hablan conmigo sobre ninguna situación relacionada con mi liberación conforme a las leyes de Estados Unidos”.

Afirma que el proceso afectó a su familia

En uno de los pasajes centrales de la carta, Guzmán sostuvo que el desarrollo de los procedimientos judiciales afectó a su familia.

“Los procedimientos en el Distrito Este bajo las leyes federales fueron violados porque no fue justo para mi esposa y mis hijas ver cómo fui tratado, en contravención de la Constitución y de mis derechos de igualdad”, señaló.

Asimismo, pidió que el escrito sea incorporado al expediente judicial relacionado con futuras revisiones de su caso.

“Esta es una carta respetuosa al juez para que la acepte y la incorpore al expediente de mi próxima fecha de apelación, y para que me responda de manera justa respecto a la Carta de Derechos”, indicó.

Guzmán concluyó reiterando su solicitud de una solución relacionada con su situación jurídica y con su traslado a territorio mexicano.

“Gracias por brindar alguna solución a mi situación relacionada con la política de mi extradición, para que pueda ser devuelto a México, así como para permitir las visitas de mi esposa y mis hijas”, escribió.

La nueva comunicación se suma a una serie de cartas enviadas por Guzmán desde la prisión ADX Florence, donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

Reclama violaciones a plazos legales

En una de las más recientes de estas comunicaciones, fechada el 15 de mayo y recibida por el tribunal el 26 de mayo, sostuvo que el plazo de prescripción de su apelación y de su liberación por extradición había sido vulnerado desde su entrega a las autoridades estadounidenses.

En ese documento expresó: “Mi nombre es Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y presento un escrito sobre el plazo de prescripción de mi apelación y también sobre mi liberación por extradición de regreso a mi país”.

También señaló que permanecía encarcelado desde 2019 y que consideraba haber cumplido con los requisitos para solicitar un nuevo juicio “conforme a la política federal”.

En esa misma carta afirmó que “la limitación respecto a mi liberación por extradición está relacionada con la política exterior ante los tribunales federales para que se me escuche en los Estados Unidos”.

Además, argumentó que el plazo de prescripción “está violando mi Declaración de Derechos porque soy de otro país; estas leyes se me aplican desde mi primer día de extradición a los Estados Unidos”.

Las cartas remitidas previamente por Guzmán han incluido solicitudes de reapertura de juicio y de repatriación a México, así como referencias a dificultades de comunicación, aislamiento y problemas de salud. En distintos escritos también ha insistido en su inocencia y ha cuestionado aspectos de su proceso penal y de su extradición.

Entre las expresiones contenidas en esos documentos figura la afirmación: “Soy un ciudadano inocente de México que ha sido abusado por la autoridad de la política exterior tras mi petición basada en las leyes de Estados Unidos”.

Asimismo, ha sostenido que el juez de su causa, Brian Cogan, rechaza sus apelaciones por falta de evidencia y ha señalado que el tribunal fue “intimidado” desde un ámbito “político-judicial” para mantener su reclusión.

En otras cartas ha manifestado que las autoridades estadounidenses buscan “procesar por hechos” ocurridos tanto en México como en Estados Unidos, situación que, según escribió, “no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales”.

Tribunal mantiene rechazo a la repatriación

También ha afirmado que el gobierno mexicano lo utilizó “como chivo expiatorio por la violencia que se vive al norte del Río Bravo”, razón por la que considera que su extradición fue ilegal.

Las comunicaciones han sido dirigidas a diversas autoridades estadounidenses, entre ellas jueces federales, el alcalde de Brooklyn y el secretario de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con la información previamente incorporada al expediente, el juez Brian Cogan ha rechazado las solicitudes de repatriación promovidas por Guzmán al considerar que no cuentan con fundamento jurídico y que “carecen de sentido”.

Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017. Posteriormente fue juzgado en Nueva York entre 2018 y 2019, proceso que concluyó con una sentencia de cadena perpetua.