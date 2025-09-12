Migrante mexicano es asesinado por agente del ICE en Chicago

Un hombre que murió este viernes 12 de septiembre a causa de los disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) fue identificado como ciudadano mexicano, originario de Michoacán, confirmó el Consulado General de México en Chicago.

La víctima se llamaba Silverio Villegas González, tenía 38 años y era cocinero.

El incidente ocurrió en un suburbio al norte de Chicago, Illinois, durante un intento de arresto por parte de agentes del ICE, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Asimismo, el Consulado General de México en Chicago indicó que ya había contactado a la familia de Silverio para ofrecerle toda la asistencia consular necesaria.

“Con base en información obtenida en los registros consulares, se pudo entrar en contacto con su familia para brindarles toda la asistencia consular que corresponda. El Consulado está en comunicación con las autoridades de ICE a las que se les ha solicitado información sobre las circunstancias en las cuales el connacional Villegas Gonzalez recibió disparos por parte del oficial de ICE. El Gobierno de México continuará asistiendo a la familia en todo lo que sea necesario y dará seguimiento puntual al proceso de investigación sobre el incidente”, señaló la representación diplomática mexicana.

Según el DHS, el hecho se desencadenó cuando un oficial de ICE intentaba detener a Silverio, al que describieron como “un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria”, que había entrado en Estados Unidos “en una fecha y hora desconocidas”.

El Departamento de Seguridad Nacional de EU detalló, en un comunicado, que el hombre “se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes”, durante un control de tráfico en Chicago.

“Esta mañana, mientras se llevaba a cabo un operativo de cumplimiento de la ley contra un extranjero ilegal delincuente, el extranjero se resistió al arresto, intentó huir de la escena y arrastró a un oficial de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) una distancia significativa con su automóvil”, destacó el DHS.

“El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El inmigrante indocumentado fue declarado muerto [...] Agentes del ICE detuvieron a Silverio Villegas González. Este se negó a obedecer las órdenes de las autoridades y se dirigió con su auto hacia ellos. Uno de los agentes fue atropellado por el auto y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma”, agregó.

“El objetivo del operativo policial era Silverio Villegas González, un inmigrante ilegal delincuente con antecedentes de conducción imprudente. Ingresó al país en fecha y hora desconocidas”.