Un grupo de migrantes simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador protestó a las afueras del diario estadounidense The New York Times y acusaron al diario de calumniar al mandatario.

Con pancartas y botargas, los manifestantes manifestaron su descontento con el recién reportaje realizado por el diario, en donde reveló que el gobierno de Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México”.

“No more lies”, “AMLO no estás solo” y “mentirosos” son algunas de las consignas que los manifestantes corearon a las afueras del diario, ubicado en la Octava Avenida, en Manhattan, New York.

Uno de los manifestantes dijo que no permitirán más mentiras por parte de medios extranjeros.

“Solicitamos al New York Times que sea respetuoso, que sea profesional, y que haga artículos a medias tintas”, dijo.

Otro de los manifestantes aseguró que el diario está vendiendo su información al mejor postor porque “está a favor de la oligarquía”.

También hicieron un llamado para ejercer su voto por el Plan C de Morena.

Otra de las oradoras habló de las reformas de AMLO, en las que se incluye una al poder judicial.

“No vamos a permitir que los jueces le den un golpe de estado a nuestro presidente”, dijo una mujer.

Los manifestantes también arremetieron contra el canal de televisión Univisión, así como contra los periodistas Jorge, Ramos, Jessica Zermeño y Carlos Loret de Mola.

Durante la manifestación también aprovecharon para arremeter contra Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición.