Millones de niños en Sudán sufren la mayor ‘catástrofe humanitaria’ del mundo

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó de la dramática situación que atraviesan los niños en Sudán. En palabras de su portavoz Ricardo Pires, Unicef, “no hay niños en el mundo que estén enfrentando lo que enfrentan los niños de Sudán en este momento (...) En algunas zonas del norte de Darfur, más de la mitad de los niños están gravemente desnutridos. No son proyecciones ni modelos. Está confirmado”.



Entre seis y cinco años

Los nuevos datos del sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) revelan niveles alarmantes de desnutrición aguda en tres localidades del norte de Darfur: Um Baru, Kernoi y At Tina.

Son los más vulnerables, niños de entre seis meses y cinco años, quienes más sufren el hambre extrema. “Se están quedando sin tiempo”, advirtió Unicef, al señalar que la desnutrición se está propagando rápidamente por el país.



La violencia se intensifica

Desde la caída de Al Fasher, más de 127 mil personas han huido hacia estas zonas ya devastadas.

“Los niños están atrapados en lo que podría ser la batalla final por Darfur”.

Asimismo, Ricardo Pires explicó que Kernoi se encuentra prácticamente desierta y, en Um Baru, muchas familias no se atreven a pasar la noche en sus hogares por temor a los ataques.

Esta inseguridad ha obligado a suspender operaciones humanitarias, alejando aún más a los niños del tratamiento urgente que necesitan.



Niños con fiebre, diarrea o infecciones respiratorias

La crisis se agrava por la propagación de enfermedades. La baja vacunación, la falta de agua potable y el colapso del sistema de salud hacen que estas afecciones con tratamiento sean mortales para niños desnutridos.

Unicef advirtió que las condiciones que llevaron a Um Baru y Kernoi a superar los umbrales de hambruna —conflicto armado, desplazamientos masivos, colapso de los servicios básicos y restricciones de acceso— se repiten en amplias zonas de Sudán. “Si la hambruna se está gestando aquí, puede extenderse a cualquier lugar al que llegue la guerra. Y esta guerra alcanza casi todo el país”, alertó.

Actualmente, 33.7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Sudán, la mitad de ellas niños.

Se estima que 825 mil menores sufrirán desnutrición aguda severa este año, mientras que el 70 por ciento de los centros de salud del País no está en funcionamiento.