Millones marchan en EU contra Trump en la tercera jornada del movimiento ‘No Kings’

Millones de personas salieron a las calles de cientos de ciudades en Estados Unidos el 28 de marzo para participar en la tercera edición de las concentraciones del movimiento “No Kings”, el principal frente opositor al Presidente Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025.

Los organizadores convocaron a más de 3 mil 200 actos simultáneos en los 50 estados del país, en lo que podría constituir la mayor protesta de un solo día en la historia de EU.

Las movilizaciones se extendieron por Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Chicago, pero dos terceras partes de los eventos se registraron fuera de los grandes centros urbanos, lo que representó un incremento de casi 40 por ciento respecto a la primera movilización del movimiento, celebrada en junio de 2025, según informaron los organizadores.

En la capital del país, manifestantes con pancartas que exigían la salida del Presidente y denunciaban el fascismo, cruzaron el puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln, escenario histórico de las movilizaciones por los derechos civiles.

El estado de Minnesota concentró la atención principal de la jornada. El músico Bruce Springsteen y la cantante Joan Baez encabezaron un acto en el capitolio estatal de Saint Paul, capital de esa entidad, donde se esperaba la congregación de más de 100 mil personas en una zona que se convirtió en epicentro del debate nacional respecto a la represión migratoria impulsada por la administración Trump.

Springsteen interpretó “Streets of Minneapolis”, una canción que compuso en 24 horas en memoria de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadunidenses que murieron a manos de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante operativos de deportación en esa ciudad.

Leah Greenberg, cofundadora de Indivisible, organización que puso en marcha el movimiento “No Kings” e impulsó la planificación de los actos de este 28 de marzo, subrayó que la movilización se distinguió no solo por el número de participantes, sino por su alcance geográfico.

“Lo que define la movilización de este sábado no es solo cuántas personas protestan, sino dónde lo hacen”, declaró Greenberg.

La dirigente señaló que en estados predominantemente republicanos como Idaho, Wyoming, Montana y Utah se registró un incremento notable en el número de personas que se organizaron para participar, y que zonas suburbanas de Pensilvania, Georgia y Arizona mostraron un interés calificado por ella misma como “enorme”.

En Chicago, alrededor de 20 mil personas marcharon desde la intersección de Jackson y Lynchburg con destino a Columbus Gate, una zona de parques del centro de la ciudad.

Carlos Arango Juárez, integrante del Frente Nacional de Migrantes, informó que la mayoría de los participantes en ese contingente eran ciudadanos estadunidenses, personas afrodescendientes y sectores de izquierda.

Indicó que la movilización buscaba incidir en las elecciones intermedias de noviembre de 2026 para modificar la composición del Congreso de ese país.

Por su parte, Erasmo Salgado Jiménez, representante de los Clubes Unidos Guerrerenses del Medio Oeste, señaló que si bien la participación de mexicanos y latinos resultó limitada en comparación con otras comunidades, la marcha mantuvo presencia de sectores diversos.

Refirió que en días previos se reportó presencia de agentes del ICE en aeropuertos y operativos en restaurantes, lo que motivó la convocatoria articulada por organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos.

La ola de protestas rebasó las fronteras de Estados Unidos. En ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma también se registraron manifestaciones, donde en la capital italiana se congregaron 20 mil personas bajo fuerte presencia policial, según reportó la agencia AFP.

El movimiento “No Kings” fue lanzado el 14 de junio de 2025, fecha de cumpleaños de Trump. En esa primera jornada participaron entre 4 y 6 millones de personas en aproximadamente 2 mil 100 sedes en todo el país.

La segunda edición, celebrada en octubre de 2025, reunió alrededor de 7 millones de participantes en más de 2 mil 700 ciudades, según un análisis del periodista de datos G. Elliott Morris.

Los organizadores atribuyeron el crecimiento sostenido del movimiento al rechazo por el cierre temporal del Gobierno federal, la represión de las autoridades migratorias y el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en las principales ciudades.

Los actos del 28 de marzo se desarrollaron también en respuesta al bombardeo conjunto de Irán por parte de Estados Unidos e Israel, conflicto que cumplió cuatro semanas.

Naveed Shah, de Common Defense, asociación de veteranos integrante del movimiento, afirmó que la administración arrastró al país hacia la guerra y que en el interior del territorio ciudadanos murieron a manos de fuerzas militarizadas durante operativos migratorios.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, desestimó las manifestaciones mediante un comunicado y las describió como concentraciones de interés únicamente para los periodistas.

Con miras a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026, en las que el Partido Republicano podría perder el control de ambas cámaras del Congreso, Greenberg advirtió que el malestar ciudadano se traduciría en acción electoral.

“Los votantes que deciden las elecciones... están saliendo a la calle en este momento y están furiosos”, declaró la cofundadora de Indivisible.

El índice de aprobación de Trump rondó el 40 por ciento al momento de las protestas, según datos publicados por la agencia Reuters.