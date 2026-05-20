Ministro israeí Ben Gvir humilla a activistas de flotilla humanitaria; Netanyahu reprocha su trato

El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, publicó el 20 de mayo de 2026 un video en el que aparece burlándose de los aproximadamente 430 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en el puerto de Ashdod, al sur del país, tras ser interceptados en aguas internacionales por la Armada israelí cuando intentaban romper el bloqueo naval impuesto sobre la Franja de Gaza.

Las imágenes, difundidas en la red social X, mostraron a los detenidos maniatados con las manos a la espalda, arrodillados y con la cabeza contra el suelo, mientras sonaba el himno de Israel.

En el video, Ben Gvir aparece entre los detenidos ondeando una bandera israelí y diciéndoles “bienvenidos a Israel, nosotros somos los dueños”.

En un segundo clip, el funcionario afirmó que los activistas “llegaron aquí llenos de orgullo como grandes héroes” y le solicitó al Primer Ministro Benjamín Netanyahu autorización para encarcelarlos durante “mucho, mucho tiempo”.

Una activista que en ese momento gritó “¡Libre Palestina!” fue inmediatamente empujada al suelo por agentes de seguridad presentes en la escena.

La publicación original incluyó el mensaje “Así es como recibimos a los simpatizantes del terrorismo”.

La reacción del propio Gobierno israelí fue inmediata.