Misión mexicana recupera 80 cuerpos tras sismos en Venezuela

La misión humanitaria mexicana desplegada en Venezuela recuperó 80 cuerpos tras los sismos registrados en ese país, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reportó que 274 elementos de los agrupamientos de rescate continuaban en territorio venezolano, acompañados por 18 binomios caninos, para apoyar las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas.

“Son 274 militares que están en este momento de agrupamientos de rescate, 18 canes, 13.1 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de equipo”, declaró.

La ayuda mexicana se desplegó después de los sismos registrados el 26 de junio de 2026 en Venezuela, que provocaron daños en edificaciones y activaron labores de rescate en las zonas afectadas.

Informó que el personal mexicano entregó 13.1 toneladas de medicamentos y trasladó ocho plantas generadoras de electricidad, además de 71.2 toneladas de insumos.

Detalló también que se realizaron dos rescates con vida, mil 988 consultas médicas y una intervención quirúrgica, incluida una operación de apéndice practicada en el sitio.

Sheinbaum Pardo indicó que dos buques de la Armada de México ya habían zarpado hacia Venezuela con medicamentos, alimentos no perecederos y otros apoyos reunidos mediante colectas civiles y aportaciones de gobiernos estatales.

Señaló que los rescatistas mexicanos fueron condecorados por el Gobierno venezolano por su participación en las tareas de auxilio.