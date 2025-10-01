Morir de hambre: la trágica muerte de Jana y la desaparición de generaciones enteras en Gaza

Mientras las fuerzas israelíes continúan su avance para tomar el control total de la ciudad de Gaza, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó este miércoles de la muerte por inanición de Jana Ayed, una niña gazatí de 9 años.

Según las últimas cifras de las autoridades sanitarias palestinas, un total de 150 niños han fallecido por desnutrición aguda en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí.

Al anunciar la muerte de Jana en un mensaje de vídeo en línea, la directora de comunicación de UNICEF, Tess Ingram, explicó que la niña había sido tratada dos veces en el hospital por desnutrición y se había recuperado en ambas ocasiones, pero finalmente falleció el 17 de septiembre, en medio de las continuas restricciones de ayuda impuestas por Israel.

“El mundo le falló a Jana muchas veces; le falló en cuanto a la alimentación, dos veces”, insistió Ingram. “Una niña pequeña obligada a soportar tanto dolor debido a decisiones deliberadas que se tomaron para restringir la entrada de alimentos en la Franja de Gaza”.

La directora explicó que UNICEF había evacuado inicialmente a la niña para que recibiera tratamiento en el sur de Gaza hace más de un año y que se había recuperado. “Recuerdo que agarré su frágil manita y la ayudé a subir a la ambulancia”, rememoró.



Acechada por el hambre

Una vez que Jana mejoró y fue dada de alta del hospital por primera vez a principios de este año, ella y su madre, Nesma, regresaron al norte de Gaza durante el alto el fuego para estar con su familia.

Pero el bloqueo de la ayuda humanitaria provocó el regreso del hambre, que se cobró la vida de Jouri, la hermana de dos años de Jana, en agosto. En ese momento, Ingram advirtió que Jana “apenas resistía” en un hospital de la ciudad de Gaza, donde recibía tratamiento.

También destacó que el sistema sanitario, devastado por la ofensiva israelí, era incapaz de proporcionar a la niña los cuidados que necesitaba. “Su última esperanza, la evacuación médica fuera de la Franja de Gaza, le falló. Ningún país dio un paso al frente y pudo sacar a Jana”, dijo la trabajadora de UNICEF.

Los jóvenes de Gaza que sufren desnutrición aguda moderada y grave reciben alimentos terapéuticos listos para el consumo en los últimos hospitales que quedan en la Franja, incluido el Hospital de la Sociedad de Amigos del Paciente en la ciudad de Gaza, donde Jana estaba siendo tratada.