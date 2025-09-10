Muere Charlie Kirk, activista cercano a Trump, tras un ataque durante una conferencia en Utah

Charlie Kirk, activista político y cofundador de la organización Turning Point USA, resulto herido por arma de fuego este 10 de septiembre durante un evento realizado en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos y posteriormente falleció en un hospital.

La muerte del político fue confirmada por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Según los reportes periodísticos, el activista político respondía una pregunta de los asistentes cuando se escuchó un solo disparo.

Antes de que se diera a conocer su deceso, se informó que tras el atentado, Agentes del Buró Federal de Investigaciones y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se desplegaron en el sitio del atentado, para apoyar con las indagatorias.

El ataque ocurrió ante cientos de asistentes en el campus universitario. Las autoridades policiales detuvieron al presunto tirador poco después del incidente, y el FBI informó, mediante comunicado, que agentes emprendieron labores de apoyo a la investigación en el lugar de los hechos.

Kirk es reconocido como figura cercana a Donald Trump y destacado promotor de políticas conservadoras en instituciones educativas estadounidenses.

En el evento, el activista había iniciado su intervención poco antes del ataque, lo cual ocurrió mientras se encontraba bajo una carpa con el lema “El regreso de Estados Unidos”.

Imágenes difundidas en las diversas redes sociales exhibieron la reacción de la audiencia y la evacuación inmediata del activista, quien sufrió una herida en el cuello, según confirmó Andrew Kolvet, representante de Turning Point USA.

Respecto a la condición de Kirk, Ellen Treanor, portavoz de la Universidad del Valle de Utah, puntualizó que había sido retirado del lugar por cuerpos de seguridad, aunque no proporcionó detalles respecto a su estado de salud.

Trump publicó ese mismo día un mensaje, en su cuenta de la red social Truth, en el que pidió oraciones y expresó: “Debemos orar por Kirk, quien le han disparado. Un gran tipo de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.

Mientras que James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos, solicitó oraciones para Kirk y lo describió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

Spencer Cox, Gobernador de Utah, manifestó en comunicado su respaldo a la investigación y afirmó que los responsables serían llevados ante la justicia.

”La violencia no tiene cabida en nuestra vida. Los ciudadanos de todas las inclinaciones políticas deben unirse para condenarla. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”.

Donald Trump Jr. compartió una fotografía con Kirk y pidió: “Dios lo proteja en estas horas oscuras”.

Kashyap Pramod Patel, director del FBI, escribió: “Estamos monitoreando de cerca los informes respecto al trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”.

Pamela Bondi, Fiscal General, informó en X sobre el despliegue de agentes del FBI y ATF. Peter Hegseth, Secretario de Guerra, pidió rezar por el activista.

El comunicado de la Universidad detalló que el disparo provino del Centro Losee, ubicado a aproximadamente 180 metros del lugar del evento, y que el presunto atacante no era estudiante del campus.

Autoridades del FBI, encabezadas por Kash Patel, dieron seguimiento en el lugar e informaron que la investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias del incidente.