$!Muere Jesse Jackson, referente de los derechos civiles y pionero afroamericano en la política presidencial de EU

Jesse Jackson, figura emblemática del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y primer afroamericano en lograr un respaldo significativo en una contienda presidencial dentro de un partido mayoritario, murió este martes a los 84 años, informó su familia. En un comunicado, sus allegados señalaron que el reverendo falleció “pacíficamente, rodeado de su familia”. Aunque no se confirmó oficialmente la causa de muerte, en años recientes enfrentó complicaciones de salud derivadas de un diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva, enfermedad neurodegenerativa que inicialmente fue identificada como Parkinson.

Discípulo y colaborador cercano de Martin Luther King Jr., Jackson emergió como líder nacional tras el asesinato del activista en 1968. A partir de entonces, consolidó su papel como organizador político y defensor de los derechos de la comunidad afroamericana, primero a través de la Operación Breadbasket y más tarde con la fundación de Operation PUSH, orientada a impulsar oportunidades económicas y educativas para sectores marginados. En la década de 1980 dio un paso histórico al competir por la nominación presidencial demócrata en 1984 y 1988. Aunque no obtuvo la candidatura, consiguió millones de votos en las primarias y promovió la llamada “coalición arcoíris”, una propuesta para unir a minorías raciales, trabajadores y sectores empobrecidos bajo una agenda progresista. Su desempeño demostró que un aspirante afroamericano podía construir una base electoral nacional, antecedente que años más tarde facilitaría el ascenso de figuras como Barack Obama y Kamala Harris. Orador carismático, Jackson centró su discurso en la justicia social y la desigualdad económica. Su intervención en la Convención Nacional Demócrata de 1988, con el lema “mantén viva la esperanza”, se convirtió en una referencia política que trascendió generaciones.