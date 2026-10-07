$!Muere Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desalojo dio pie al estallido social por la vivienda en España

MADRID._ Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio el pasado 23 de septiembre en el barrio madrileño de Retiro desencadenó la mayor ola de movilizaciones por la vivienda en España desde el 15-M, falleció este miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón.
Permanecía ingresada desde el día del desalojo, aquejada por un deterioro de salud irreversible acelerado por el estrés del proceso.
La noticia, dada a conocer por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, ha conmocionado al país ibérico y ha inyectad una renovada fuerza a las protestas que exigen el fin de los lanzamientos y la regulación de los precios del alquiler.
Pese a que su abogada había logrado cerrar un pacto de última hora para reubicarla con una renta adaptada al 30 por ciento de su pensión, la salud de la anciana no resistió el impacto del desahucio.
De un desalojo a la indignación nacional
El caso de Maricarmen se convirtió rápidamente en un símbolo del colapso del acceso a la vivienda. Su lanzamiento encendió una mecha ciudadana que derivó el 26 de septiembre en una multitudinaria marcha con decenas de miles de asistentes en la capital.
Esa misma noche, cientos de manifestantes montaron las primeras tiendas de campaña en el kilómetro cero de la Puerta del Sol, exigiendo medidas drásticas de protección social.
Doce días después, la Puerta del Sol continúa ocupada por más de un millar de tiendas de campaña.
La asamblea general del campamento ha acordado mantener la acampada de forma indefinida e incluso extenderla hacia la calle Preciados y la plaza de Callao ante el constante flujo de personas que se suman día a día.
Reacciones políticas y convocatoria de huelga general
El fallecimiento de la octogenaria ha provocado una profunda fractura en el tablero político español.
Por un lado, sindicatos y colectivos de vivienda han anunciado la ratificación de una huelga general de la Vivienda fijada para el 11 de noviembre, con la exigencia de congelar alquileres y prohibir de forma tajante los desahucios de personas vulnerables.
En el caso del Gobierno y socios parlamentarios, el Presidente Pedro Sánchez trasladó sus condolencias afirmando sentir “esta pérdida como propia”, mientras que partidos como Podemos y Más Madrid han calificado la muerte de “consecuencia directa del sistema especulativo”.
En la Oposición, por su parte, dirigentes de la derecha han acusado a los colectivos de utilizar de forma política la figura de la anciana.
Entretanto, en la Puerta del Sol, la asamblea ha rendido homenaje a Maricarmen bajo un mismo lema entonado por los acampados: “El mejor homenaje es seguir luchando hasta que el techo sea un derecho indiscutible”.