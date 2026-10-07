$!Muere Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desalojo dio pie al estallido social por la vivienda en España

MADRID._ Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio el pasado 23 de septiembre en el barrio madrileño de Retiro desencadenó la mayor ola de movilizaciones por la vivienda en España desde el 15-M, falleció este miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón.

Permanecía ingresada desde el día del desalojo, aquejada por un deterioro de salud irreversible acelerado por el estrés del proceso.

La noticia, dada a conocer por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, ha conmocionado al país ibérico y ha inyectad una renovada fuerza a las protestas que exigen el fin de los lanzamientos y la regulación de los precios del alquiler.

Pese a que su abogada había logrado cerrar un pacto de última hora para reubicarla con una renta adaptada al 30 por ciento de su pensión, la salud de la anciana no resistió el impacto del desahucio.