Muere Maricarmen, símbolo de la lucha por la vivienda en España

María del Carmen Abascal Martín, la mujer de 87 años cuyo desalojo en Madrid detonó una movilización nacional por el derecho a la vivienda en España, murió este 7 de octubre, según confirmó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Permanecía internada en el Hospital Gregorio Marañón desde el día 23 septiembre, cuando fue sacada en camilla del departamento que habitó durante casi siete décadas.

El desalojo se ejecutó el 23 de septiembre de 2026 en el número 46 de la Calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio de Retiro, donde Abascal Martín residía desde 1956, cuando tenía 17 años.

La Policía derribó la puerta del inmueble para cumplir la orden judicial, pese a la protesta de decenas de activistas concentrados en el edificio.

La mujer, con movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50 por ciento, fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

El contrato de arrendamiento había pertenecido primero al padre de Abascal Martín, después a su madre y finalmente a ella.

Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la octogenaria quedó obligada a abandonar la vivienda después de que una empresa inmobiliaria adquirió el inmueble e incrementó la renta 275 por ciento, hasta 2 mil 650 euros mensuales.

La operación fue ejecutada por la administradora Urbagestión, en el cuarto intento de desalojo contra la inquilina.

En junio de 2026, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Gobierno de España suspender el desahucio mientras examinaba el caso o, en su defecto, garantizar a la mujer una alternativa habitacional adecuada.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana informó que la entidad estatal CASA 47 planteó adquirir el departamento para evitar el desalojo, propuesta que no prosperó.

El caso derivó en una acampada en la Puerta del Sol y en una marcha convocada el 26 de septiembre bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, replicada en 40 ciudades del país.

Las autoridades contabilizaron cerca de 25 mil manifestantes en Madrid, mientras que el sindicato convocante cifró la participación en más de 300 mil personas.

“El desahucio de Maricarmen ha provocado una conmoción y es un punto de no retorno”, declaró Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, al inicio de la movilización.

Tras confirmar el fallecimiento, la organización difundió un comunicado en el que retomó la consigna que atribuyó a la inquilina.

“Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”, señaló el Sindicato de Inquilinas.

Desde el hospital, horas antes de la marcha, Abascal Martín difundió un mensaje en el que pidió que su caso sirviera para impedir que otras personas enfrentaran una situación semejante y reclamó modificaciones a las normas que permitieron su desalojo.