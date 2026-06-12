Muere ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, en ataque militar de EU

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero” y considerado el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua, murió en un ataque militar ordenado por el Gobierno de Estados Unidos, anunció el Presidente Donald Trump la noche del 12 de junio.

Trump informó a través de su plataforma Truth Social que Guerrero Flores fue ejecutado en lo que describió como “un ataque cinético rápido y letal”, sin precisar la fecha exacta ni la ubicación del operativo.

El Mandatario estadounidense señaló que la acción fue “coordinada estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien”.

El Gobierno de EU llevaba meses buscando activamente a Guerrero Flores. En diciembre de 2025, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York lo acusó formalmente de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo en territorio estadounidense.