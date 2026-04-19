Mueren 8 menores durante un tiroteo en Luisiana, EU

Tras una serie de tiroteos ocurridos en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, ocho niños, de entre uno y 14 años, murieron.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas de este domingo. Según autoridades parece haber sido un incidente de violencia doméstica.

Shamar Elkins, identificado más tarde como autor de los disparos, murió abatido por policías luego de una persecución, en donde el hombre intentó huir en un vehículo.

Autoridades indicaron que algunos de los niños eran descendientes del tirador.

Además otras tres personas resultaron heridas por los disparos.

Según datos de Gun Violence Archive, este sería el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años.