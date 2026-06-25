Mueren al menos 164 personas en Venezuela tras dos terremotos; México envía rescatistas

Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas en Venezuela tras dos terremotos que sacudieron el país la noche del 24 de junio, informó la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, se registraron con menos de un minuto de diferencia y tuvieron su epicentro cerca de Morón, en el estado de Carabobo, convirtiéndose en los más fuertes que han golpeado al país en más de un siglo.

Rodríguez declaró el estado de emergencia nacional y describió el estado norteño de La Guaira como una “zona de desastre”, señalando que se registraron “graves afectaciones” en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, además de severos daños en la zona metropolitana de Caracas.

Precisó que se registraron al menos 30 réplicas y anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia.

Confirmó además la llegada de equipos de rescate del extranjero, incluyendo grupos especializados certificados por el sistema de las Naciones Unidas.

Los movimientos telúricos provocaron el colapso de decenas de edificios en Caracas y otras ciudades, obligaron al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía —el principal del país—, suspendieron el servicio del Metro capitalino y ocasionaron cortes de energía eléctrica y comunicaciones en diversas regiones.

Las transmisiones televisivas mostraron imágenes de rescatistas usando herramientas eléctricas para abrirse paso entre montones de escombros, mientras residentes aterrorizados salían en masa a las calles.

Imágenes de la televisora estatal VTV mostraron a tres niños, cubiertos de polvo pero con vida, siendo rescatados de los escombros en La Guaira.

Rodríguez hizo un llamado a las empresas para que pusieran a disposición equipo pesado de construcción y señaló que los funcionarios intentaban aprovechar las horas de luz para acelerar los esfuerzos de rescate.

“Hay decenas de edificios colapsados”, indicó en un reporte inicial durante la madrugada del 25 de junio, en el que describió “labores muy arduas de rescate para salvar las vidas”.

Las autoridades advirtieron a la población que no regresara a inmuebles con daños estructurales, y las clases quedaron suspendidas por varios días.

El Ministerio de Educación anunció que algunos edificios escolares serían utilizados como refugios y centros de donación.

Los efectos de los sismos se sintieron en toda la región. Se evacuaron edificios en lugares tan lejanos como la Amazonía de Brasil, a unos mil 700 kilómetros de Caracas.

La falta de señal de telefonía celular en amplias zonas del País agravó la angustia de miles de familias, en particular entre los más de 7.7 millones de venezolanos que han abandonado el País durante su prolongada crisis y que tenían dificultades para comunicarse con sus familiares.

Decenas de personas recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda en la localización de desaparecidos, publicando fotografías y la última ubicación conocida de sus seres queridos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó el envío de personal mexicano especializado en búsqueda, rescate y atención médica a Venezuela.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estableció contacto con el Gobierno venezolano para coordinar la ayuda humanitaria.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria”, señaló Sheinbaum Pardo.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que por instrucciones de la Presidenta se ofreció al Gobierno venezolano “toda la solidaridad y el apoyo que requiera”.

México cuenta con amplia experiencia en operaciones internacionales de asistencia humanitaria, habiendo participado en misiones de rescate tras terremotos en Turquía, Ecuador y Haití.

Desde Nueva York, donde permanece detenido junto a su esposa Cilia Flores en una prisión federal, el Presidente depuesto Nicolás Maduro difundió un mensaje de solidaridad en sus redes sociales.

“En esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor”, escribió Maduro, quien instó a la población a que “nadie se quede solo” y a acompañar el trabajo de los cuerpos de rescate.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, también en el exilio, envió a través de la red social X mensajes de fortaleza, serenidad y solidaridad con las víctimas.

Estados Unidos anunció que se encontraba en contacto con las autoridades venezolanas y que movilizaba ayuda para el País sudamericano.

Las labores de rescate continuaban al cierre de esta edición, con el saldo de víctimas aún susceptible de crecer conforme avancen las operaciones entre los escombros.