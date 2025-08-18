Mueren diez personas en Jarkov y Zaporiyia, en Ucrania, por ataques con drones rusos

Anoche, sendos ataques con drones rusos a las ciudades ucranianas de Jarkov y Zaporiyi dejaron diez muertos, tres de ellos niños, reportó este lunes el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

La agencia para la niñez deploró que más vidas jóvenes se vean perdidas y devastadas en Ucrania. “Acabemos con los ataques contra zonas pobladas. Protejamos a los niños”, declaró el organismo.

En el mismo tono, la Oficina de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció el ataque en Jarkov, detallando que provocó daños a la población civil y a las viviendas.

“Exigimos la protección de los civiles y el respeto del derecho internacional humanitario”, subrayó OCHA en una publicación en X.

Reunión en Washington

Los asaltos se produjeron la víspera de una reunión del mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, y un grupo de líderes europeos con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, D.C.

El viernes pasado, Trump viajó a una base aérea en Alaska a encontrarse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para hablar sobre un posible acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania. Aunque calificada de “avance” por ambos dignatarios, la conversación terminó sin un acuerdo.

Relación de daños

Las imágenes publicadas por las autoridades ucranianas muestran un complejo de apartamentos en Jarkov con un gran hoyo en el techo y los pisos superiores destrozados. Además, se observan partes quemadas, aunque los incendios se extinguieron.

La ciudad de Jarkov, ubicada en el noreste del país a unos 30 kilómetros de la frontera rusa, es la segunda urbe más importante de Ucrania y ha experimentado destrucción y bombardeos recurrentes desde el inicio de la incursión rusa, el 24 de febrero de 2022.

La otra ciudad atacada durante la noche, Zaporiyia, se encuentra en el sur ucraniano. Las autoridades ucranianas sostienen que la agresión causó tres muertos y una veintena de heridos pese a que derribaron casi 90 drones y misiles.

Julio, el mes con más víctimas civiles desde mayo de 2022

Por su parte, los observadores de derechos humanos de la ONU en Ucrania indicaron que el mes de julio registró el mayor número de víctimas civiles en el país desde mayo de 2022, con 286 muertos y mil 388 heridos.

“Las bombardeos aéreos causaron el mayor aumento de víctimas, y los drones de corto alcance representaron el 24 por ciento de las víctimas”, precisó la Misión de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania.

El incremento de víctimas civiles entre junio y julio de este años ocurrió sobre todo en zonas controladas por el gobierno ucraniano a lo largo de las líneas del frente, donde las fuerzas rusas buscan hacerse con el territorio, según los observadores de la ONU.

La Misión agregó que los ataques con misiles de largo alcance y otras municiones provocaron casi el 40 por ciento de las muertes y lesiones de no combatientes, incluyendo las ocurridas en las ciudades de Dniéper, Jarkov y Kiev.

Los drones de corto alcance fueron la segunda causa principal de bajas civiles, representando casi una de cada cuatro muertes y lesiones, dijeron los expertos.