Alexey Navalny, el enemigo más destacado del presidente ruso Vladimir Putin, murió en una colonia penal dentro del Círculo Polar Ártico, de acuerdo a periodistas de Al Jazeera.

Tenía 47 años. La aparente renuencia de las autoridades a permitir que su familia recogiera su cuerpo ha despertado sospechas sobre las circunstancias de su muerte.

El anuncio lo hizo el Servicio Penitenciario Federal de Rusia el viernes.

Navalny saltó a la fama como activista anticorrupción, organizando manifestaciones masivas durante las elecciones de 2011, que muchos creían que estaban amañadas.

Él y su equipo publicaron revelaciones sobre funcionarios y figuras empresariales cercanas al círculo íntimo de Putin, incluso el propio Putin, acusándolo de esconder un palacio extravagante junto al Mar Negro.

“No será fácil para la oposición encontrar a alguien que pueda ocupar el lugar de Navalny”, dijo la politóloga Gulnaz Sharafutdinova. “No obstante, el objetivo político de Navalny sobrevivirá y su nombre seguirá siendo un símbolo de la lucha por un futuro mejor para Rusia”.

Líder de la oposición controvertido pero indudable

Navalny era una figura controvertida. Al principio de su carrera, hizo comentarios de odio sobre musulmanes, inmigrantes y georgianos, y caminó junto a la Marcha de Rusia, una procesión anual que atrae a monárquicos, ultranacionalistas y ultraderechistas de todo tipo.

Más tarde se retractó de algunos de sus comentarios, fue uno de los pocos rusos destacados que apoyó Black Lives Matter y se pronunció contra la discriminación sistémica contra los musulmanes en el sistema penitenciario.

Después de un presunto intento de envenenamiento en 2020, Navalny fue trasladado en avión a Alemania para recibir tratamiento, pero aun así regresó a Rusia en enero de 2021, donde fue arrestado inmediatamente y condenado a 30 años de prisión por “extremismo” y otros cargos.

“Navalny era sin duda el líder de la oposición rusa”, dijo Alexei Krapukhin, miembro de la rama moscovita del partido de centro izquierda Yabloko. “Incluso después de ser envenenado, siguió siendo el líder, e incluso después de terminar en prisión, mantuvo su autoridad irreprochable”.

Krapukhin asistió a los mítines de Navalny e hizo campaña a su favor durante su candidatura a la alcaldía de Moscú en 2013 (Navalny también se postuló para presidente en las elecciones de 2018).

“Era un héroe y me inspiró mucho”, dijo Arshak Makichyan , un ambientalista y activista contra la guerra.

“Lo que pasó ahora no se trata de lo que dijo hace 10 o 15 años, sino de lo que ha estado haciendo durante los últimos tres años. Cuando regresó de Alemania a Rusia, fue muy valiente e inspirador para nosotros en Rusia continuar nuestras luchas”.

¿Qué hará la oposición ahora?

Entonces, ¿qué significa la muerte de Navalny para la oposición rusa?

La oposición a Putin es amplia . Están los ultranacionalistas y neonazis con los que Navalny ha coqueteado en el pasado, que creen que al acoger a musulmanes e inmigrantes, Putin es un traidor a su ideal de un etnoestado blanco eslavo. Cientos de ellos se han ofrecido como voluntarios para luchar por Ucrania, aunque, a la inversa, también hay milicias neonazis que luchan por Moscú , para quienes la idea de una Gran Rusia supera cualquier recelo sobre Putin.

Los izquierdistas y los comunistas están igualmente divididos: los dirigentes del Partido Comunista han aplaudido la invasión de Putin, alienando a sus miembros de base. Si bien los liberales están casi universalmente en contra de Putin y la guerra, son pocos, en su mayoría están en el extranjero y se pelean entre ellos, con la Fundación Anticorrupción de Navalny y el magnate exiliado Mikhail Khodorkovsky formando dos bandos separados.

Las células anarquistas han saboteado proactivamente el esfuerzo bélico.

Por último, hay disidencia en regiones remotas y repúblicas étnicas de Rusia, como Bashkira , de mayoría musulmana , donde estallaron protestas en enero después de que el activista Fail Alsynov fuera encarcelado por incitar a la discordia étnica y desacreditar al ejército, incluido cuestionar el esfuerzo bélico y sus objetivos. .

Casi 20 mil rusos han sido detenidos por actividades contra la guerra y cientos han sido condenados tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Entre ellos se encuentran el aliado de Navalny, Ilya Yashin, encarcelado durante ocho años y medio por transmitir en directo sobre presuntos crímenes de guerra en la ciudad ucraniana de Bucha, que las autoridades consideraron que difundía información errónea, así como el ruso-británico Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 años por traición. Al igual que Navalny, Kara-Murza ha sobrevivido a dos presuntos envenenamientos que le han dejado con un raro trastorno nervioso, y su esposa ha expresado su temor de que no sobreviva a las duras condiciones carcelarias.

Mientras Yashin y Kara-Murza son liberales, Igor Girkin –alias Igor Strelkov– definitivamente no lo es. Se podría decir que Strelkov, ex oficial de inteligencia ruso, inició la guerra ruso-ucraniana al liderar la insurgencia original en el este de Ucrania en 2014, y desde entonces se había reinventado como un bloguero que criticaba el esfuerzo bélico de Moscú por no ser librado con la suficiente fiereza. El año pasado, fue arrestado por cargos de extremismo y desde entonces ha sido condenado a cuatro años de prisión.

En Telegram, la esposa de Strelkov expresó su temor de que la muerte de Navalny siente un precedente, un sentimiento compartido por los oponentes liberales del Kremlin.

“Kara-Murza y Yashin y otros líderes pacifistas y anti-Putin están en peligro, porque ahora que Putin se ganó la reputación de un político que mata para permanecer en el poder, tiene menos que perder”, dijo el economista Konstantin Sonin a Al Jazeera. .

“Puede matar más, sin que su reputación sufra nuevos daños. Sin embargo, ninguno de ellos es una amenaza inmediata para Putin como lo era Navalny porque era muy popular.

“Girkin estará en riesgo si sus ideas se vuelven más populares, lo cual no espero que suceda”.

El estallido de una guerra a gran escala estuvo acompañado de un éxodo masivo de rusos pacifistas y de evasores del servicio militar obligatorio. Sin embargo, incluso allí no siempre están a salvo del alcance de Moscú: los disidentes que se trasladaron a Bishkek, Kirguistán , han sido acosados, arrestados e incluso extraditados a Rusia.

Entre el encarcelamiento masivo y el exilio, no queda nadie de la talla de Navalny a quien apoyar.

“Creo que Navalny era un político ruso excepcionalmente popular, más popular que cualquier otro, incluido Putin”, dijo Sonin. “Para la oposición, su muerte deja un vacío que será difícil de llenar”.

Uno de los últimos críticos notables del Kremlin que aún no está encarcelado ni exiliado es Yevgeny Roizman , el popular exalcalde de Ekaterimburgo, una ciudad industrial en los Montes Urales, famosa por sus coloridas diatribas en las redes sociales.

El año pasado, Roizman evitó por poco el encarcelamiento después de haber sido declarado culpable repetidamente de “descrédito” de las fuerzas armadas y, en cambio, recibió una multa de 260.000 rublos (3.250 dólares). Desde entonces ha mantenido un perfil más bajo.

“Estoy seguro de que ahora habrá una nueva ola de represión”, predijo con tristeza Krapukhin.

“Las autoridades no se detendrán ante nada. La resistencia continuará –algunas desde el extranjero, otras dentro de Rusia– pero también hay miedo, por lo que queda por ver cuán activa será esta resistencia. Desde 2022, las leyes se han vuelto mucho más estrictas y muchas personas están sentadas en celdas. Nuestro deber es que algún día haya una estatua de Navalny y sus asesinos sean castigados”.

“Creo que Putin nos dio una razón para ser más radicales porque las protestas pacíficas que Navalny estaba promoviendo ya no funcionan”, añadió Makichyan.

“Necesitamos ser más eficaces contra el régimen de Putin”, dijo, “y necesitamos cambiar nuestra estrategia”.