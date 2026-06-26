$!Muertos en Venezuela por sismos suman 589; Delcy Rodríguez militariza La Guaira

La Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se elevó a 589 el número de fallecidos y a 2 mil 980 el de heridos a causa de los dos terremotos que sacudieron al País el 25 de junio de 2026, al tiempo que confirmó que se han registrado 214 réplicas tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

“En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas”, declaró Rodríguez al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Añadió que se han podido rescatar a “decenas” de personas, sin precisar la cifra exacta, en tanto que Carlos Alvarado, Ministro de Salud, había cifrado con anterioridad el número de heridos en 4 mil 300 personas.