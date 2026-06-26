$!Muertos en Venezuela por sismos suman 589; Delcy Rodríguez militariza La Guaira

La Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se elevó a 589 el número de fallecidos y a 2 mil 980 el de heridos a causa de los dos terremotos que sacudieron al País el 25 de junio de 2026, al tiempo que confirmó que se han registrado 214 réplicas tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.
“En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2 mil 980 personas heridas”, declaró Rodríguez al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
Añadió que se han podido rescatar a “decenas” de personas, sin precisar la cifra exacta, en tanto que Carlos Alvarado, Ministro de Salud, había cifrado con anterioridad el número de heridos en 4 mil 300 personas.
Rodríguez anunció además la militarización del estado costero de La Guaira, el más afectado por los dos sismos, territorio que había sido declarado zona de desastre.
“Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo”, sostuvo la Presidenta.
La Guaira es contigua a Caracas y alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Rodríguez indicó que el despeje de las vialidades ha permitido que rescatistas, organismos de seguridad ciudadana y efectivos militares se desplacen por el Estado para atender aspectos logísticos como el suministro de alimentación y agua a la población afectada.
En Catia La Mar, una de las ciudades más golpeadas por los terremotos, cientos de personas pernoctaron en calles, plazas y canchas en colchones, sábanas y campamentos improvisados.
Los sismos afectaron también otras regiones del País, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y diversas instalaciones.
Ante la magnitud del desastre, México envió a Venezuela un contingente de 261 elementos del Ejército Mexicano, rescatistas y 18 binomios caninos, además de herramientas e insumos médicos, para brindar apoyo humanitario.