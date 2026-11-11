Nadia Beller viaja a México asilada tras ataque que atribuye a ex asesor de Presidente de Bolivia

La abogada boliviana Nadia Beller Delgado, ex pareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, salió de Bolivia rumbo a México en la madrugada del 11 de noviembre con el asilo diplomático que le otorgó el Gobierno de México.

Se fue casi tres meses después de sobrevivir a un ataque armado por el que las autoridades bolivianas investigan al estratega, ex asesor del Presidente Rodrigo Paz Pereira.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el Gobierno boliviano determinó “otorgar el salvoconducto solicitado” por México y acompañó la salida de Beller Delgado del país.

La Cancillería boliviana informó que, el 4 de noviembre, recibió una comunicación oficial de la Embajada de México en La Paz, que le notificaba el asilo diplomático y le solicitaba el salvoconducto correspondiente.

La abogada se refugió en la sede diplomática mexicana después de denunciar “hostigamiento” por parte de las autoridades de su país.

Por su parte, el Gobierno de Paz Pereira adelantó que no pondría objeciones a su salida, ya que la abogada no tiene procesos abiertos en Bolivia.

Beller Delgado tiene 33 años, es abogada y analista política, y militó en el Movimiento al Socialismo.

El 17 de agosto de 2026 recibió tres impactos de bala frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra: dos hombres vestidos como repartidores se le acercaron y uno de ellos le disparó.

En ese momento tenía cuatro semanas de embarazo.

Desde el hospital, acusó a Cerimedo de haber planeado el ataque para impedir que revelara actos de corrupción en el Gobierno boliviano.

Horas después, agentes de la Policía Boliviana detuvieron al consultor en el aeropuerto internacional Viru Viru de esa ciudad, cuando se disponía a abordar un vuelo a Argentina, y un juez ordenó su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola.

Cerimedo sigue preso a la espera de un juicio por feminicidio en grado de tentativa y además enfrenta procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Ante la Fiscalía, el consultor negó cualquier participación en el ataque y aseguró que con Beller Delgado solo tenía una relación de amistad.

El estratega, cofundador del portal La Derecha Diario, trabajó en la campaña presidencial de Paz Pereira.

También colaboró en las campañas de Javier Gerardo Milei en Argentina, de Jair Messias Bolsonaro en Brasil y de Nasry Juan Asfura Zablah en Honduras.

A finales de octubre de 2026, Beller Delgado afirmó que la investigación contra Cerimedo se estancó tras la detención y posterior reemplazo del entonces Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, quien encabezaba la Fiscalía a cargo del caso.

Agentes de la Policía Boliviana detuvieron a Mariaca la noche del 30 de septiembre en el aeropuerto Viru Viru.

Eso ocurrió dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le cancelara la visa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Gobierno boliviano lo acusó de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico, y en su lugar quedó como Fiscal interino Luis Montaño.