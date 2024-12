Navidad sin árbol: de la Nakba a la guerra de Gaza, el tío Tony pasa otra Navidad como desplazado

“Las celebraciones comenzaban después de la medianoche. Solíamos preparar nuestra cena, sentarnos juntos y mis hijos e hijas estaban a mi lado. Pero ahora, no hay nadie aquí. Mi esposa y yo nos sentamos solos para celebrar, y no tenemos a nadie más aquí. Esto es lo más difícil para mí ahora”, agregó.



Situaciones que borran la alegría de los rostros

La tía Umm Asaad confirma que cada día en la Franja ha sido un desafío desde que comenzó la guerra hace casi 15 meses.

“No hay alegría, ni sonrisas, ni vacaciones, ni nada. Ahora estamos desafiando al tiempo. Mientras duermes por la noche, de repente oyes una fuerte explosión. Te levantas de un salto y te levantas como un epiléptico. No sabes qué hacer. Te recompones y lloras, pero después de eso no puedes dormir. No hay un lugar seguro donde dormir. No hay vida. No hay nada que te haga feliz y te dé comodidad”, apuntó.