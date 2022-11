Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sigue siendo popular a pesar de la mala apuesta de Bitcoin

Bukele sigue siendo popular a pesar de su mal plan con el Bitcoin

El bitcoin ha ido cogiendo fuerza en varios sectores en todo el mundo. Uno de los más llamativos es en el sector del juego. Cada vez son más las empresas que apuestan en estos juegos de azar con esta moneda como método de pago. Un buen ejemplo es el mundo de los casinos. En las reseñas de casinos online de los expertos se puede comprobar como uno de los métodos de pagos que más utilizados es el pago por bitcoin, aparte de las clásicas tarjetas de crédito y débito. Además, el propio casino se asegura de proporcionar una seguridad al pagar con el bitcoin, para que todo el mundo pueda jugar tranquilamente sin miedo a perder sus apuestas. También, en el caso de tener cualquier duda, se puede acceder a un servicio de atención al cliente que está disponible las 24 horas para realizar cualquier consulta. Al igual que los casinos, el sector de los viajes también apuesta por la criptomoneda. La empresa de viajes Expedia ha querido dar un salto y apostar por el pago con critpomonedas en la compra de sus vuelos.

Así pues, viendo el avance y alcance que estaba cogiendo esta criptomoneda, El Salvador invirtió 107 millones de dólares en la moneda virtual del Bitcoin para apoyar la ley de Bitcoin en El Salvador. No obstante, por el momento esta apuesta no está dando muchos resultados, ya que hasta día de hoy se han perdido un total de 61 millones de dólares. Según los resultados de un estudio realizado, los ciudadanos del país no están utilizando mucho la moneda como se esperaba debido a no tener instrucciones claras de como obtenerla ni utilizarla.

En lo que respecta a la parte financiera y económica del país, tampoco es positiva. El FMI (Fondo Monetario Internacional) anunció en un comunicado que El Salvador solamente aumentaría un 1,7% económicamente en 2023.

Pero, independientemente de como esté afectando las decisiones del presidente Bukele al país, su popularidad no decae. Según una encuesta llevada a cabo por CID Gallup es el presidente de Latinoamérica con el índice de aprobación más alto. Tras preguntar a 1.2000 ciudadanos de diferentes países de Latinoamérica, se pudo comprobar que Bukele poseía un 86% de popularidad en comparación a otros líderes.

El resultado es algo contradictorio, ya que en 2021 gran parte de los salvadores reclamaron sus derechos al introducir el Bitcoin como moneda oficial del estado.

La puesta en práctica de Bukele de utilizar el Bitcoin como moneda oficial en el país llamó la atención de líderes internacionales como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, así como de grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Una vez la ley fue aprobada, El Salvador exigía que todos los negocios del país aceptaran el Bitcoin como forma de pago en todos sus servicios, ya fuesen públicos o privados.

Al principio de la Ley Bitcoin, Bukele animó a los ciudadanos a utilizar la criptodivisa, diciendo que se les darían 30 dólares en Bitcoin, los cuales serían depositados en una cartera digital desarrollada por el gobierno. Esta cartera digital la denominaron como la Chivo Wallet. Aun así, una parte de la población salvadoreña sigue siendo reacia a utilizar la criptomoneda.