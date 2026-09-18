Nepal: una devastación ‘apocalíptica’ que podría repetirse en todo el Himalaya

Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que golpearon el norte de Nepal a finales de agosto dejaron más de mil 200 muertos y arrasaron comunidades enteras.

Sara Netzer, directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, acaba de regresar de algunas de las zonas más afectadas y describió una destrucción que, en algunos lugares, hace imposible pensar todavía en la reconstrucción.

“Parece un apocalipsis”, afirmó este viernes en una rueda de prensa desde Bangkok.

En una de las comunidades que visitó, donde vivían unas mil 200 personas en alrededor de 400 viviendas, “todo quedó completamente arrasado” por una masa de agua y lodo.

Algunas casas fueron desplazadas hasta 150 metros de su ubicación original y los escombros alcanzan entre 5 y 8 metros de profundidad.

“Hay de todo lo que uno pueda imaginar: gafas, libros escolares, zapatos, mantas y, lamentablemente, probablemente también restos de seres queridos”, relató.