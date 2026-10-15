Netflix reconstruye en serie documental la caída de ‘El Mayo’ Zambada

Netflix estrenará el 29 de octubre la serie documental “La Caída de El Mayo”, una producción de tres episodios que reconstruye la operación mediante la cual Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, quedó bajo custodia de Estados Unidos en julio de 2024.

El 25 de julio de 2024, “El Mayo” aterrizó en un pequeño aeropuerto de Nuevo México a bordo de un avión privado, acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

El episodio abrió interrogantes que la serie retoma como eje narrativo: si se trató de un secuestro, de una traición o de una operación secreta.

La dirección corrió a cargo de Darren Foster, ganador de un premio Peabody y de un Emmy, y de Miguel Fernández Flores.

La producción reconstruye los hechos desde ambos lados de la frontera con testimonios exclusivos, material de archivo inédito y la revisión de cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos.

Los realizadores señalaron que uno de los principales retos consistió en investigar a un personaje del que durante décadas se conocieron pocas imágenes y del que no existían grabaciones públicas de su voz.

Para resolverlo recurrieron a agentes de seguridad, políticos, periodistas, personas cercanas al cártel y familiares afectados por la violencia.

La serie examina además las consecuencias de la captura de Zambada García en la estructura del crimen organizado, en la relación entre México y Estados Unidos, y en la vida de las personas atrapadas en la violencia derivada de la lucha contra las drogas.

Según los directores, el caso reúne elementos de una tragedia marcada por el poder y la traición, pues Zambada García logró evadir a sus adversarios durante cerca de medio siglo antes de quedar bajo custodia estadounidense en circunstancias que continúan generando preguntas.

Los tres episodios de La Caída de El Mayo quedarán disponibles en el catálogo de Netflix a partir del 29 de octubre.