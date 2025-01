Nicolás Maduro asume como Presidente de Venezuela por tercera vez

Nicolás Maduro, de 62 años, rindió protesta ante la Asamblea Nacional como Presidente de Venezuela por tercera ocasión consecutiva.

Ello a pesar de que el candidato opositor, del partido Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, de 75 años, acusó un fraude en los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el domingo 28 de julio de 2024, donde Maduro fungió como candidato oficialista, del Partido Socialista Unido de Venezuela, buscando su segunda reelección consecutiva.

“Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela y ante esta Constitución, que haré cumplir todos su mandatos. Inauguro el nuevo periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia”, dijo Maduro ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Jesús Rodríguez Gómez.

Maduro llegó a la sede del Poder Legislativo de Venezuela, ubicado en Caracas, acompañado de la primera dama, Cilia Adela Flores de Maduro, así como de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Además, tuvo entre sus invitados al Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como el Embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyves Pineda.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer qué ocurrió con María Corina Machado Parisca -coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, desde 2012, quien también se desempeñó como diputada a la Asamblea Nacional de dicho país sudamericano, del 5 de enero de 2011 al 24 de marzo de 2014-, quien, un día antes, fue presuntamente detenida por miembros del Gobierno de Maduro, tras encabezar una manifestación en Caracas.

Aunque pidió esperar a que la líder opositora al régimen de Maduro expusiera lo que ocurrió el 9 de enero, Sheinbaum Pardo dijo que no se debía perseguir a nadie por sus ideas.

”Relacionado con esta dirigente opositora, que está en Venezuela, primero hay que escuchar bien la información, creo que ella va a dar una conferencia de prensa el día de hoy para saber qué es lo que pasó”, indicó.

”De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de, pues de la criminalización de la oposición política, no estamos de acuerdo con ello, claro que respetamos, evidentemente, la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, y bueno, esta es nuestra opinión”, enfatizó Sheinbaum Pardo, quien también indicó que en México no se actuaba contra los opositores y debería haber libertad de opinión.

”Y lo hacemos en México, nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones, ni por, no estoy diciendo que se persiga en otros lados, sino en general, nosotros no estamos de acuerdo con eso, tiene que haber libertad”, añadió durante su conferencia de prensa matutina.

El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, aseveró que Machado Parisca y González Urrutia estaban expresando “pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen”.

”La gran comunidad venezolana-estadounidense en los Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. ¡Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y DEBEN permanecer SEGUROS y CON VIDA”, escribió el magnate neoyorquino, en su cuenta de la red social Truth.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, calificó la historia del arresto de Machado Parisco, como “un invento, una mentira”, ya que, según comentó, “si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida”.

”No movieron gente, necesitaban una chispa y dijeron: la mejor chispa es la detención de María Corina Machado [...] Ella está loca por que nosotros la capturemos”, añadió.

Un video en el que Machado Pardo aseguró que estaba “segura” y “a salvo” circuló en medios chavistas y cuentas de altos funcionarios en la aplicación de mensajería móvil Telegram, como la vicepresidenta Rodríguez Gómez y el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.